El caso de violencia sexual que estaba en contra de Sebastián Henríquez oficialmente se cerró. El Segundo Juzgado Penal Colegiado de Mendoza sobreseyó al ex secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), luego de la denuncia sexual que recibió a principios de enero. Tal hecho lo separó de su cargo.

Los encargados de la defensa de Henríquez confirmaron que su sobreseimiento definitivo ocurrió el pasado 4 de junio, destacando que tras la denuncia su cliente “se puso a disposición de la justicia a pesar de no haber sido imputado” y señalaron que “se declaró inocente”.

Se informó que el sobreseimiento correspondía por duda insuperable, lo que permitió que el caso se cierre definitivamente “sin que la misma se pueda abrir sin lesionar derechos constitucionales como aquel que garantiza que nadie puede ser juzgado ni investigado dos veces por el mismo delito denunciado”.

Aún no se sabe si Henríquez volverá a su cargo en el SUTE, aunque todavía no se ha completado su mandato. Los comicios para elegir al futuro líder del gremio docente estaban previstos para este mes, pero fueron postergados por la pandemia. La nueva fecha para las elecciones internas no se ha anunciado.