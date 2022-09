La CTA y Sute reclamará el pago doble para docentes mendocinos en este Feriado que la provincia no adhirió

El titular de la CTA y miembro del SUTE, Gustavo Correa disparó sin reparos contra el Gobierno de Mendoza por la decisión de no adherir al Feriado Nacional. “El docente que no fue a trabajar está amparado por la Constitución y por un Decreto Nacional” y afirmó que si el trabajador cumplió con su jornada se le debe pagar doble.

“Lo que me preocupa es la actitud del Gobierno de Mendoza, que genera más confusión ante una situación extrema como la que vivió la Vicepresidenta, más allá de cuánto afecto le tenga los argentinos”, dijo Correa mediante una entrevista por Canal 7 del grupo América.

Pero “al pueblo argentino le costó mucho la democracia como para que tengamos una actitud titubeante del gobierno provincial, de no saber qué hacer cuando en realidad tiene que tomar medida y dejar de generar estos hechos de violencias institucionales”

Gustavo Correa, CTA Foto: Twitter

“Son tan perverso que no sacaron una norma legal para decir que no adhieren al feriado nacional. Son cínicos. Nos descuentan salarios, les roban plata a los trabajadores cuando hacen paro y tienen estas actitudes. Vamos a tener problemas legales. No les pueden descontar el día a los trabajadores y si van a trabajar, se les debe pagar doble”, sostuvo el titular de la CTA.

“Es un Gobierno inepto y es preocupante. Lo que acaba de pasar es grave”, dijo

Y agregó: “Suárez dice ‘me duele descontarles por el paro…”, se hace el sensible pero cuando tiene que ejecutar políticas publicas hace todo lo contrario. Es un cínico”.

Correa sostuvo luego que desde la CTA y Sute actuarán, “ya que el docente que no fue a trabajar está amparado por la Constitución y por un Decreto Nacional. Los que ya cumplieron con su jornada, reclamaremos por el pago doble”, concluyó Correa.

Desde el CEC “el cobro del día será doble por el alcance del feriado nacional decretado”

Los empleados de Comercio de Mendoza informaron mediante un comunicado, firmado por el Secretario General del Centro de Empleados Comercio de Mendoza, Fernando Ligorria, que los empleados “no están obligados a concurrir a sus lugares de trabajo. Si así lo hacen, el cobro del día será doble por el alcance del feriado nacional decretado”.