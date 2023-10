Dio el sí y fue directo a las urnas: una mendocina se casó y luego del festejo, fue a votar con un look muy particular

En medio de una gran jornada electoral, una mujer de Mendoza se volvió viral por el particular look que usó para ir a votar. Vestida de blanco y con una gran sonrisa, así llegó a la escuela San Vicente de Paul de San Martín Viviana Rosa Olivari, pero ¿por qué tenía ese look? Se casó el sábado 21 y se fue directo después de la fiesta.

Viviana y Duilio dieron el sí el día previo a las elecciones y los festejos se extendieron hasta las primeras horas del domingo 22 de octubre. Lejos de comenzar con su noche de bodas, la novia, junto con un grupo de amigas, se fue directo a votar para cumplir con su derecho y obligación cívica.

Viviana, la novia mendocina que fue a votar luego de su fiesta de casamiento. Foto: Diario digital Memo

Una mendocina fue a votar con su vestido de novia

Las fotos de Viviana son una de las tantas perlitas que dejan las elecciones generales que se desarrollan en Argentina. El look de la mendocina sorprendió a las autoridades de mesa y a quienes esperaban su turno para votar en San Martín, estos le sacaron fotos y se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Viviana, la novia mendocina que fue a votar luego de su fiesta de casamiento. Foto: Diario digital Memo

Antes de que Viviana contara por qué fue así vestida, muchas fueron las especulaciones de los votantes: “¿Se escapó de su boda?”, “¿fue plantada en el altar?”, “¿se casa después de votar?”. La novia, espléndida con su vestido blanco largo hasta el piso, estuvo acompañada por tres “damas de honor”, también con vestimenta de fiesta

Según detalla Diario digital Memo, el nombre del novio se supo porque la novia entregó confites con una tarjeta a algunos de los presentes y allí figuraban los dos nombres.

Viviana, la novia mendocina que fue a votar luego de su fiesta de casamiento. Foto: Diario digital Memo

La flamante novia contó que hicieron una celebración íntima la noche anterior. Esta fue una de las postales más impensada, y se produjo en la mesa 2994.