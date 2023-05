Cada 4 de mayo se festeja en todo el mundo el Día de Star Wars, una celebración que fue impulsada por los fanáticos de la saga, se difundió por las redes y hoy es una fecha muy especial. Mendoza no se queda afuera de los festejos y contará con la presencia de un invitado especial.

Según cuentan el origen de esta fecha es algo curioso, ya que se creó a raíz de una nota publicada por un diario inglés, un 4 de mayo de 1979, cuando la primera película era todo un éxito. El periódico británico London Evening News publicó una nota donde los integrantes del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por ser primera ministra del país.

Día de Star Wars: cuándo y dónde se festejará en Mendoza Foto: Web

La forma de felicitar era con la frase “May the force be with you”, traducido al español, “que la fuerza te acompañe”, frase característica de la famosa saga. Debido a esto, los fanáticos tomaron la fecha, la hicieron popular por las redes y crearon este día.

Cuándo y dónde se festejará el Día de Star Wars en Mendoza

El próximo sábado 13 de mayo, se festejará el Día de Star Wars en el Centro Patrimonial y Artístico, Cristofor Colombo, ubicado en Godoy Cruz. Allí se podrá disfrutar de un festejo que tendrá un invitado especial.

Día de Star Wars: cuándo y dónde se festejará en Mendoza. Foto: sitio andino

En el evento estará presente el dibujante oficial de La Guerra de las Galaxias, Lucas Marangon, quien contará sus anécdotas e historias sobre la famosa saga. Los fanáticos mendocinos tendrán la oportunidad de conocerlo y vivir a pleno un verdadero festejo en el día de Star Wars.