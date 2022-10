Cuyo For Export dobló una escena de Jeffrey Dahmer y lo comparó con los “eternos estudiantes”

Cuyo For Export dobló una escena de “Dahmer”, la serie popular de Netflix sobre uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia, en la que el protagonista discute con su abuela.

Jeffrey Dahmer vivía en la casa de su abuela para recomponerse, pero ella comenzó a sospechar sobre los delitos que cometía su nieto y decidió enfrentarlo.

Cuyo For Export lo hizo menos trágico, al doblar la escena recreando una típica discusión de estos tiempos entre padres e hijos, o entre abuelas y nietos: el drama del “eterno estudiante”.

Jeffrey Dahmer, el eterno estudiante y algo inadaptado a la sociedad

Cuyo For Export dobló una escena de "Dahmer", la serie de uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia. Foto: YouTube/Cuyoforexport

Cuyo For Export dobló una escena del capítulo en el que la abuela de Dahmer le confesó que entró a su habitación, algo que él le había prohibido, y tiró el maniquí con el que él tenía prácticas sexuales. Por ese motivo, se desató una gran discusión.

Trasladado a un plano más real y menos trágico, pero igual de problemático, la página que reversiona diálogos de películas tildó a Dahmer de “eterno estudiante”.

Cuyo For Export dobló una escena de "Dahmer", la serie de uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia. Foto: YouTube/Cuyoforexport

“Hola abuela, ¿puedes darme dinero?”, a lo que la mujer responde: “¿Dinero de nuevo?”. Jeffrey pensó que su abuela iba a darle su “mesada” porque saldrá con sus compañeros.

“Pero ¿Hasta cuándo la mesada? ¿Por qué no te ponés a trabajar Jeffrey? No tengo más plata”, sentencia la mujer.

Cuyo For Export dobló una escena de "Dahmer", la serie de uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia. Foto: YouTube/Cuyoforexport

El asesino serial, o “eterno estudiante”, le respondió: “Pero dijiste que querías que estudiara”. Claro, se lo dijo a los 18 años pero ya está “grandecito”.

El joven no terminó de decir que no quiere trabajar cuando su abuela refutó: “Sí, te va a gustar, le decimos a tu tío Tito que te meta en la fábrica y te va a encantar el oficio, vas a…”.

Vas a ¿ver?. No, no verá nada porque fue contundente: “Yo nunca voy a… TRABAJAAAAR”, en mayúsculas porque su grito asustó a la mujer.

Luego, siguió una gran cantidad de frases que demuestran el profundo enojo de Jeffrey Dahmer: “Me dijiste que mi obligación era estudiar y me rompo el cul* rindiendo exámenes y no me digas que no trabajo”.

Pero su abuela, quien en la vida real se llamó Catherine Jemima Hughes, nunca dio su testimonio en la corte cuando Jeffrey Dahmer fue arrestado en 1991, aunque la serie sugiere que ella sospechaba.

Cuyo For Export dobló una escena de "Dahmer", la serie de uno de los asesinos seriales más despiadados de la historia. Foto: YouTube/Cuyoforexport

Sin embargo, la mujer del doblaje no pudo contener el sincericidio: “No me tomes de boluda, si sé que no estudias nunca hijo, se la pasan fumando porro y haciendo sentadas, madurá y rendí la Tesis que tenés los huevos peludos ya”.