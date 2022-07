La página de doblajes Cuyo For Export expuso la situación económica del país en un video que parodia a una de las películas de la serie Matrix.

La película en la que hasta las personas son consideradas “cosas” y en donde la realidad es ilusoria, fue la elegida para el doblaje. El futuro sin esperanzas para los humanos: agotaron los recursos del planeta y destruyeron el sol para parar las máquinas que ellos crearon.

"La nueva Argentina": el doblaje de una película de Matrix por Cuyo For Export. Foto: Instagram/cuyoforexport

¿Cuyo For Export plantea un paralelismo entre el estado apocalíptico en Matriz y la inflación desenfrenada en Argentina?: Sebastián Casciani reversiona un diálogo entre el personaje de Keanu Revees, el hacker conocido como Neo, y el personaje de Laurence Fishburne, el hacker Morfeo.

¿Cómo es La nueva Argentina?

“La Argentina que conociste ya no existe Neo: evolucionamos, somos serios y enfocados”, comienza Morfeo durante un recorrido a pie por las calles de Sidney . Es decir, ya no existe la clase baja ni media, sólo la alta.

La gente “jamás” escuchó la palabra piquete y “no comprende el concepto de inflación y viveza criolla”, continuó el hacker.

El personaje de Laurence Fishburne pone al tanto a Neo: “ya no usamos nuestro ingenio para hacer memes, sino productos de exportación a costos millonarios”, bromearon de modo autorreferencial los de Cuyo For Export.

“Los políticos no mienten, las cárceles están vacías, las compañías de cable e Internet respetan el artículo 10 de Defensa al Consumidor”, o sea, respetan el derecho a anular el contrato de servicio.

Además, Morfeo dice que las empresas privadas “ya no buscan destinos fiscales”, mejor conocidos como paraísos fiscales. “Se acabó la corrupción, se redujo el gasto público y se invirtió todo en educación y salud”, le comentó a Neo.

Al día siguiente... nuevas noticias para los hacker

Neo fue reconocido como “la persona más inteligente y sexy del mundo”, quien huele “delicioso” y usa ropa “muy cara”. Pero se encontrará con una sorpresa: ya no podrá seguir trabajando en blanco de lo que más le apasiona, 3 horas, por “20 mil dólares mensuales”.

A la mañana siguiente sonó el despertador y una nueva noticia lo asombra, como es frecuente en Argentina. “Aumentó el alquiler”, le informó Morfeo y, por lo tanto, “deberemos usar los dólares que tenemos guardados”.

“No tenemos un mango y el dólar se fue a la mierda, gracias a Dios no los cambiamos antes”, dijo el hacker y automáticamente se dio cuenta de que Neo ya no contaba con el dinero. ¿Parodia o paralelismo?