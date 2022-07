En conjunto con la Municipalidad de Guaymallén, la artista Carla Korla pintó el mural de Melchora Lemos. Este retrato fue terminado esta semana y se encuentra ubicado en una plaza que comparte el Barrio Inka y Barrio Jesús Nazareno.

La muralista creó una pieza artística de una de las mujeres más icónicas de Mendoza. La primera empresaria vitivinícola que pudo tener su espacio hace años atrás.

Homenaje a la primera mujer empresaria de Mendoza, Melchora Lemos. Foto: Municipalidad Guaymallén

El dibujo es acompañado por objetos de circuito productivo de aquellos años y pintados con los colores de Uspallata, lugar donde tenía estancia esta mujer.

La historia de Carla, la niña que pintaba y hoy hace grandes murales

Hace 10 años Carla ingresó a la Facultad de Diseño y ahí conoce a sus amigos que la invitan a pintar un zanjón. Desde ese momento comenzó una época donde experimentar en la calle pintando era lo más buscado.

En ese tiempo empieza a conocer muchas muralistas y surge la idea de poder trabajar de eso. Desde hace 3 años Carla Korla, como dice su Instagram, puede dedicarse de lleno al muralismo.

Carla Korla, pintaba desde que era niña y descubrió su pasión por los murales. Foto: Facebook Municipalidad Guaymallén

“No conocía a Melchora, cómo seguramente muchas personas, me fue bastante gratificante pintarla. Tuvo un panorama súper complicado y no le impidió lograr lo que ella quería”, comenta para Vía Mendoza.

Para quienes no conocen a esta mujer, es muy interesante todo lo que pudo hacer en Mendoza. Aportó en materia económica y también en lo histórico, fue la única mujer dueña de una pulpería.

Carla tiene muchos murales en Guaymallen, algunos le gustan más que otros. Siempre se le dio bien pintar de niña, pero nunca pensó que iba llegar hacer cosas tan grandes. Uno de sus mayores anhelos es poder hacer murales fuera de la provincia.

Otro mural con figura de mujer protagonista. Foto: Carla Korla

Desde su perspectiva lo más difícil del trabajo es la parte de cobrar a la persona o cliente. Muchos creen que no es un trabajo y uno lo hace por amor al arte.

La guaymallina se siente en cierta forma tocada por la historia de Melchora, el muralismo hasta hace poco en Mendoza no tenía en escena a muchas mujeres.

Carla trabajando en otro proyecto. Foto: Carla Korla

Se daba mucho que si quedaban en convocatorias pagaban menos por el mismo trabajo que realizaría un hombre. “Inspira un poco a la lucha de las mujeres en este ámbito para lograr equidad en derechos y oportunidades”, agrega.