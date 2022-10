Cuyo For Export lo hizo de nuevo: de esto se quejan los mendocinos y así hacen catarsis

La página de doblajes Cuyo For Export publicó un nuevo video que tituló La Catársis de Cristian, un doblaje de una entrevista al actor hollywoodense Christian Bale.

El video es una copia fiel de la catarsis y las quejas que comúnmente hacen los cuyanos para con el lugar y la sociedad en los que viven.

La Catarsis de Cristian, somos todos

El doblaje a la entrevista del actor de Hollywood Christian Bale, comienza con la pregunta “¿Te consideras una persona paciente o una persona que pierde sus cabales?”.

“Bueno, eh, me considero una persona, eh, ya sabes, optimista, ehh, pero me llena los huevos mal”, explica Christian pero sin H porque es el cuyano. “Ah, ¿sí?” responde el misterioso entrevistador.

Al parecer sí, pero “no es algo en particular, en realidad es… pequeños detalles que me cagan la vida”, y sí, somos todos.

El actor dio algunos ejemplos: “Cuando voy a cargar la sube y le pido que me ponga 300 y me dice: ehh, ¿querés 290 o 310? Porque te cobro la carga”, es el primer motivo que lo pone de mal humor.

“Y yo pienso: porqué también no te pago el monotributo hijo de perra” dijo y se preguntó “¿soy el único imbécil que no quiere pagar algo ilegal’; y encima “solo aceptan efectivo”.

Por otro lado, en el segundo corte, le ofuscan esos personajes que dicen: “¿A papá le vas a decir? ¿a papá le vas a decir?”, en todo despectivo.

Por eso, el actor cuyanizado expresó: “Mejor cierras el tarro maldito idiota, nadie te conoce”, con respecto a esos “pobres diablos” que lo sacan de quicio.

Pero hay más, porque no puede dejar de hacer catarsis ante la primera pregunta. Que tire la primera piedra aquel al que nunca se le hayan colado en una fila.

Crhistian sin H dio el ejemplo. “Señora se acaba de colar” dice la víctima mientras que la que esconde la mano responde: “No, porque él me estaba cuidando el lugar”.

“Bue, señora, por favor, yo he estado aquí esperando 20 minutos… espere, ¿sabe qué? Olvidemos el asunto y mueva su anciano trasero lentamente y váyase a la m…”, porque esas discusiones nunca jamás se ganan.

Otra de las cuestiones cotidianas que enojan a Cristian, el mendocino, es que le den el vuelto con una bolsa de polluelo.

Por eso, él pagó con ese producto pero la cajera le dijo: “Señor, no aceptamos eso aquí”. Ok, entonces, “¿Por qué me los das de vuelto”.

El actor hollywoodense contó a la cámara que cuando volvió de El Carrizal le salió un salpullido en el antebrazo, el hombro y en otras partes. Entonces, dijo que iría al médico.

“Después de que me derivaron a mil lugares, me citaron a las 8:30 y me atendieron a las 14:30, lo cual me hace pensar: ¿cuándo fue la última vez que alguien se cagó tanto en mi tiempo?”, se indignó.

Para rematarla “no soporto el aliento a tutuca ¿Quién lo soporta?”, “no tengo nada en contra de los pelados, quiero aclarar eso, simplemente no me gustaría formar parte de ese club”.

La cámara se apagó pero el Crhistian sin H y no de Hollywood, sino de Cuyo, continuó haciendo catarsis: “¿Una cena con karaoke? Es de las peores cosas que me podría pasar”.