Quién es ‘Dady’ Gallardo, técnico de La Garra que puso el ojo en el handball del Interior

Eduardo ‘Dady’ Gallardo es el otro técnico Gallardo famoso en River, por función y apellido (si vamos a lo simple). Pero éste, de 53 años, sí dirige Seleccionado Argentinos y no uno, sino que en dos ocasiones logrando grandes transformaciones en el handball: como mentor de Los Gladiadores y principal autor de la clasificación a Juegos Olímpicos de La Garra.

Justamente, esta noche, Gallardo y el equipo femenino que integra la maipucina Sofía Manzano, partirán hacia Asunción para debutar el jueves frente a Bolivia en los Odesur, clasificatorio a los Panamericanos de Santiago de Chile 2023, certamen al que La Garra ya tiene asegurada su participación. Ahora sólo debe encaminase para buscar la plaza a Paris 2024, los segundos J.J.O.O. después de la experiencia en Río.

De River desde la concepción. Foto: Redes Sociales

Quién es ‘Dady’ Gallardo

Cuando hablamos de River Plate y mencionamos a “Gallardo” en la misma oración, automáticamente nos trasladamos al fútbol. Pero este no es el caso.

Hablar de Eduardo Gallardo, conocido simplemente como ‘Dady’, es también sinónimo de River. Porque “soy socio del club desde antes de nacer. Mis padres se conocieron allí, se pusieron de novios y desde que nací soy socio. Es una herencia familiar que adquirí y después se lo transmití a mis hijos”, contó el ex entrenador de Los Gladiadores, padre de cuatro varones: Eduardo (26), jugador de vóley; y Tomás (23), Bautista (18) y Benjamin (11), que eligieron el handball.

Indicaciones técnicas de Dady. Foto: Redes Sociales

‘Dady’ siente a flor de piel la vida en el club, porque “tiene un gran ámbito social y disfruto mucho trabajando allí. Para mi la vida de club es hermosa y sin lugar dudas, es un lugar de contención para los chicos. Además de ser River el mejor club de Argentina y de América”, aseguró.

Charla de vestuarios en Los Gladiadores. Foto: Redes Sociales

Su talento precoz de dirigir

Quien no ame el handball es porque nunca lo jugó. Quien siente en las venas la pasión de este deporte de equipo es porque también sintió la adrenalina adentro de una cancha. Es el caso de ‘Dady’, quien comenzó a jugar de grande pero que rápidamente captó la lectura del juego.

“Siempre digo que el handball me encontró a mi. Porque estaba en cuarto año del secundario cuando mi vieja me mandó a hacer alguna actividad física. Cuando entré y vi al handball, no lo dudé. Me probé y arranqué. Así empezó mi carrera como jugador y como profesional del deporte también, porque está relacionado con que después comencé a estudiar educación física”, confió.

Dady dando indicaciones Macarena Sans, mendocina de La Garra. Foto: Redes Sociales

-¿Cual era tu talento como jugador?

-(Se ríe) Haciendo una autoevaluación, era de los normales. No era un dotado desde lo técnico ni desde el talento. Pero si tenía mucho temperamento.

-¿Cuándo empezaste como técnico?

-A los 18 empecé a cursar el Profesorado y jugué hasta los 25. Había hecho un buen trabajo con las formativas en el club y cuando la Primera se fue al descenso, me ofrecieron el puesto de entrenador. Todo mi proceso como técnico fue de muy joven en todo. En la formativa y Primera del club, y en formativa y mayor de Selecciones.

Cuerpo técnico de La Garra. Foto: Redes Sociales

Su fórmula como seleccionador

Gallardo siempre se inclinó por las visorías en las provincias del Interior del país. Las hizo de manera particular, por invitaciones o mediante programas oficiales. Y ahora lo hace con el programa que él mismo conduce, llamado Futuro 2028.

“Siempre me encontré recorriendo al país y afinando el ojo”, asintió el entrenador, quien busca “biotipo, entendimiento de juego o características físicas como la aceleración en las acciones, la fuerza”, entre otras cualidades en su detección de talentos.

Indicaciones técnicas de Dady, a Sebastián Simonet. Foto: Redes Sociales

Un ejemplo claro es el de la sanrafaelina Ayelén García, quien siendo cadete impresionó al entrenador durante un campus de jugadoras y “me llamó la atención la parte atlética y la aceleración en los gestos. La invité a jugar a River y allí potenció todo eso. Y siguió creciendo no solo en el club, sino también en la Selección”, dijo Dady, quien también encontró otros talentos durante un nacional de selecciones en San Luis.

La Garra con Dady. Foto: Redes Sociales

“Allí la vi a Joana Bolling (juega en Francia) y a James Parker (en el handball de Egipto), ambos en cadetes. Y después un chico de Neuquén, Basualdo, un zurdo que está en proceso de selección. Hay muchos chicos que he visto su crecimiento y se detectan. Pero tiene mucho que ver con los entrenadores de sus lugares también, que invierten mucho tiempo en eso, en sus progreso”, afirmó.

Dady con encuentros con técnicos de diferentes clubes. Foto: Redes Sociales

-Los entrenadores de los clubes también tiene su mérito.

-Seguro que sí. Y creo que también hay que darles herramientas, porque tiene mucha importancia formar formadores con las nuevas tendencias, además de las competencias que se les puedan dar a los equipos, sumado al desarrollo de la parte física y técnica del jugador para potenciar talentos. Y este programa Futuro 2028 está armado en base a eso. La captación no es de uno solo. Significa un crecimiento de todas las partes.

Charla técnica en La Garra. Foto: Redes Sociales

-¿Tenés referentes que te hayan marcado en tu carrera?

-Mi viejo. Él me enseño de valores y convicciones. Pero en cuanto a mi profesión, en mis comienzos Daniel Delou me dio muchas herramientas de trabajo en la parte mental del jugador. Y después mucha gente me aportó, entrenadores que tuve la oportunidad de conocer y tomar lo que me parecía bueno y descartar lo que no. Pero creo que siempre es aprender, porque el día que creés que sabés todo y pasaste a ser soberbio, allí es donde dejás de crecer.

Dady en acción. Foto: Redes Sociales

-Todos te comparan con el ‘Muñeco’. Pero ¿con qué otro técnico te identificarías o te reconocés?

-Lo hacen por el apellido y River, creo que hacen más como un juego de palabras. De mi parte, trato de aprender de todos. He tenido charlas con entrenadores de mi deporte y de otros que son muy grosos, de mucho nivel, y fundamentalmente, buenas personas. Interactué y compartí entrenamientos con el ‘Chapa’ Retegui (seleccionador de hockey césped en ambas ramas), ‘Cachito’ Vigil (creador de Las Leonas), con ‘Obeja’ Hernández (básquet) poco, por ahí en un Juego Olímpico. Pero con Javier Weber (vóley) mucho al igual que los preparadores físicos Alejandro Kohan y Gabriel Macaya; con gente del rugby y creo que de todos saqué cosas y aprendí. Trato de nutrirme de todo aquello que aporte a mi deporte aunque venga de otro. Pero fundamentalmente los intercambios que busco son de liderazgo, en la gestión de emociones, control de egos, entre otros que nos interesa.

Indicaciones técnicas de Dady. Foto: Redes Sociales

Camino a los Odesur

Esta noche, a las 23.50 parte el Seleccionado Argentino de handball femenino hacia Asunción, capital de Paraguay y sede de los Juegos Sudamericanos Odesur 2022, con el objetivo de contar con dos días de adaptación y reconocimiento de cancha, antes del debut.

El certamen otorgará cupos para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, los cuales son clasificatorios a los JJ.OO. 2024. Pero la Argentina ya cuenta con su boleto al país trasandino luego de obtener del oro en los Panamericanos Juniors de Cali Valle.

Sofía Manzano, la mendocina que fue confirmada en Selección Argentina de handball para los Juegos Sudamericanos Odesur. Foto: Web

¿Cómo será la agenda en los Odesur?

Con el sistema de todos contra todos, La Garra debutará este jueves frente a Bolivia. Luego jugará el viernes contra Paraguay, el sábado lo hará ante Chile, el domingo frente a Uruguay y el lunes 10 -y como la frutilla del postre- afrontará el clásico sudamericano contra Brasil.