Quién es Sofía Manzano, la mendocina de River que en unos días cumplirá su gran sueño en La Garra

La Selección Femenina de handball, La Garra, afrontará los Juegos Odesur de Asunción con un equipo renovadísimo y con todas atletas del ámbito local. El entrenador Eduardo ‘Dady’ Gallardo convocó a la mendocina Sofía Manzano, ex Municipalidad de Maipú y actual primera línea de River Plate que está a punto de cumplir su gran sueño.

“Mi sueño se está por cumplir en unos días y es jugar con la Selección Argentina mayor en un torneo internacional. Eso me emociona muchísimo. Y después aspiro a poder jugar un Juego Olímpico”, expresó la mendocina de 23 años a Vía Mendoza.

Sofía Manzano, la mendocina que juega en River Plate, fue confirmada en Selección Argentina de handball para los Juegos Sudamericanos Odesur. Foto: Web

Su aspiración también podría darse, ya que además de debutar en La Garra en estos Odesur (que se disputan del 6 al 15 de octubre), lo hará también en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con Argentina clasificada desde Cali.

Y será en dicho evento continental donde Sofía y compañía buscarán la tan ansiada plaza a los Juegos Olímpicos de París 2024.

De Maipú a River, su camino de crecimiento

La curiosidad mata al gato, dice el dicho. Pero en este caso, a Sofía le marcó la vida, le dio futuro y la chance de representar a su país.

El handball entró a su vida desde el otro lado de la medianera. A través de un vecino, “que es como de la familia. Le dijo a mi hermana (tres años mayor) que lo practicara. Nosotras no nos enganchábamos con ningún deporte. Y después, al ver que volvió tan fascinada y contenta, me generó curiosidad. Entonces fui a entrenar por primera vez y me enamoré. Jamás lo dejé”, contó Sofía a Vía Mendoza.

Sofía Manzano, la mendocina que juega en River Plate junto a Ayelén García. Fue confirmada en Selección Argentina de handball para los Juegos Sudamericanos Odesur. Foto: River Plate

La maipucina encontró en el entorno del handball la amistad y su otra familia. Con la cual creció y forjó su destino. De allí que decidió instalarse en Buenos Aires y fue cuando en el 2017 se incorporó a River, equipo que comparte con la sanrafaelina Ayelén García, otra referente de La Garra.

“Jugar en Buenos Aires es un gran factor en mi crecimiento deportivo. Muchos chicos del Interior del país lo debemos hacer porque ya no existe el Proham (NdR: programa que permitía la evaluación constante de jugadores de las provincias, con progresión hacia un proceso de seleccionado). Y Buenos Aires es la puerta más clara hacia el mejor handball, actualmente”, sostuvo la ex Muni de Maipú.

Sin embargo, la adaptación para una jugadora del Interior se hace difícil porque “es otro el nivel: el juego, la velocidad, el roce. Es mucho más competitivo y muy diferente a lo que uno vive -en mi caso- en Mendoza. Acá los equipos crecen, tienen muchos recambios. Cuesta más entrar en ritmo con las compañeras, pero eso te exige y te hace crecer un montón en nivel y visión de juego”.

Sofía Manzano, la mendocina que juega en River Plate fue confirmada en Selección Argentina de handball para los Juegos Sudamericanos Odesur. Foto: River Plate

Además, jugar en Buenos Aires es una vidriera “para que te conozcan en el exterior o para tener la posibilidad de ser convocada. Buenos Aires es una de las mejores opciones si querés crecer como jugador o jugadora”, sentenció.

Su presente en La Garra y mirando hacia los Odesur

Con la Selección “mis expectativas son altas, quiero rendir lo mejor que pueda. Que se vea lo que vine haciendo a lo largo del año. Y jugar sabiendo que ya estamos clasificadas, da más tranquilidad. Y este torneo es más para dar roce a las chicas, que no venimos jugando con la selección mayor”.

Sofía Manzano, la mendocina campeona con Selección Argentina Junior de handball en Cali 2021. Foto: CAH

-¿Cuál es tu fuerte siendo primera línea?

-En selecciones estoy muy arraigada en defensa pero también aporto con alguna herramienta en el ataque para ordenarlo. Eso lo trabajamos en cada entrenamiento en el club y me sirvió para que también fuera convocada.

-¿Cómo es el día a día en el seleccionado?

-Es excelente. Las referentes son las primeras en recibirte y hacerte sentir cómodas. Algunas de ellas las veía en la tele cuando era más chicas y ahora compartir con ellas, es muy loco. Es increíble. Además estoy con Camila Pedernera, con quien tengo mucha afinidad adentro y fuera de la selección porque juega conmigo en River y me banca en todas. Gracias a Dios vivimos juntas esta experiencia.

Quién es la otra mendocina que Manzano admira tanto

Sin dudas que Macarena Sans “es a la que más admiro. La tengo de referente desde hace muchos años y me encantaría llegar aunque sea a un cuarto de su nivel, porque es increíble lo que juega. Siempre fue referente como jugadora y como persona porque se destaca por ser centrada, humilde y solidaria. Y porque fue una de las primeras personas que se acercó a hablarme cuando inicié este proceso con la Selección mayor”, confió Sofía.

Sofía Manzano, la mendocina que juega en River Plate fue confirmada en Selección Argentina de handball para los Juegos Sudamericanos Odesur. Foto: River Plate

El deseo con el handball nacional

Tener que buscar el alto nivel en Buenos Aires o en el exterior es algo recurrente en la Argentina para las y los jugadores de provincia. Lo ideal sería que esto no sucediera, pero se hace inevitable cuando existen límites deportivos.

Para Sofía “el handball debería profesionalizarse o semi profesionalizarse. Y a la vez, debería existir una Liga Nacional, porque eso aumentaría el nivel y la difusión del deporte tanto en el masculino como en el femenino, para que crezca esta disciplina”.

Qué es el handball para Sofía

Para Sofía, con el handball no sólo halló valores y principios. Para ella “el handball en mi vida es todo. Dediqué mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo, y no me arrepiento porque conocí a personas hermosas, lugares que no puedo describir en palabras de lo lindo que son. Ojalá pueda conocer muchos más lugares y más personas. La realidad es que mis amistades son gracias a este deporte y todo lo que estoy viviendo es gracias al handball”, concluyó Manzano.

Sofía Manzano confirmada en Selección Argentina de handball para los Juegos Sudamericanos Odesur. Foto: CAH

Títulos personales

Podios con River: Tercer puesto torneo Clausura y Súper 7 en 2019, Subcampeonas nacionales 2021, Subcampeonas metropolitanas 2021, Tercer puesto Torneo Centro Sur Americano de Clubes y Campeonas del Metro Clausura 2022.

Torneos con Selección: campeona sudamericana 2013, subcampeona sudamericana 2015, campeona sudamericana 2016, tercer puesto en el Panamericano juvenil 2017, puesto 20 en el Mundial Juvenil 2017; cuarto lugar en el Panamericano junior y campeonas de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.