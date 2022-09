Juanpi, Agustina, Fran y Juan Ignacio, los hermanos mendocinos del handball, de Selección y ahora de Italia

Los hermanos Cuello, Juan Pablo (25), Agustina (21), Francisco (18) y Juan Ignacio (14), son hijos de Pablo (ex jugador de fútbol) y de Gabriela (profesora de aeróbic). Crecieron con el handball desde muy pequeños consagrándose con Municipalidad de Maipú y fueron convocados en selecciones mendocinas y argentinas. Los dos mayores juegan en clubes de Italia y los más chicos, piensan seguir por el mismo camino.

El handball (o balonmano) es un deporte de familia en donde se transmite la pasión entre padres, hijos y hermanos. Un ejemplo famoso son los Simonet en la Federación Metropolitana, pero Mendoza tiene a los suyos.

¿Quiénes son los hermanos Simonet?

Esta historia comienza con Pablo (50) jugador de fútbol que supo vestir camisetas de todos los colores en la Liga Mendocina; y Gabriela (51), quien siempre lo siguió a cuantas canchas pudo y siempre con los niños a cuesta, viviendo el deporte a flor de piel.

Los chiquilines fueron creciendo y si bien el fútbol fue la primera opción de los padres, el handball terminó siendo la elección definitiva de los hijos, deporte que realmente les abrió el camino del éxitos a los cuatro hermanos, empezando por Municipalidad de Maipú.

Allí, en respectivas categorías, fueron cosechando títulos de la Amebal (Asociación Mendocina de Balonmano) y nacionales. Y monitoreados por el Prohan, todos fueron seleccionados en su debido momento. Primero para Mendoza y posteriormente, para la Argentina.

Juanpi vistió la celeste y blanca logrando ser campeón en Sudamericano de cadetes, subcampeón en juveniles en un Panamericano y luego en Junior y participó de un Mundial juvenil en Rusia. Y hoy se encuentra Italia desde diciembre del 2019. Primero fue a Siracusa Sicilia para jugar en ASD Albatro Teamnetwork con el cual ascendió a la A1; y desde hace un año, juega en Merano Alperia. Allí, como mérito individual, finalizó segundo en el ranking de goleadores de Italia.

La ‘nena’ de la familia, Agustina, quien fue de Selección Nacional en el 2015 y preseleccionada en 2016 y 2017, se fue a Italia en agosto del 2021, a Chiaravalle Ancona para sumarse a ASD Pallamano Chiaravalle que disputa el ascenso en A2. Allí no solo juega sino que trabaja en el club en dos actividades, con los más chiquitos en la institución y en escuelas primarias, como parte del proyecto que consiste en atraer a talentos.

Juanpi Cuello en meran de Italia. Foto: Instagram

Francisco, por su parte, quien está actualmente concentrado en el seleccionado nacional juvenil de cara a los Panamericanos, ya está bajo la lupa de cuatro instituciones de Buenos Aires que lo esperarán hasta que finalice sus compromisos con la Selección Argentina. Y si bien, sabe que también lo quiere el club de Agustina en Italia, prefiere seguir jugando en el país un tiempo más para seguir representándonos en torneos internacionales como un Gladiador.

Por último, el gurrumín de la familia, Juan Ignacio. Él se encuentra compitiendo en un Argentino A de Selecciones con Mendoza y, sin dudas, su sueño es jugar en la Selección Argentina.

Justamente, en el partido debut del certamen en Neuquén, Mendoza derrotó a Santa Fe por 30 a 18 y se encaminan a las instancias decisivas.

Agustina Cuello en Pallamano. Foto: Instagram

El presente y sus objetivos

Para Juanpi será la tercera temporada en el handball de Italia. Según contó, no costó adaptarse e incluso con el idioma. De hecho, al estar en una ciudad turística, límite con Austria y rodeada de los Alpes, decidió perfeccionar el inglés y comenzar también con el alemán. Ya que como carrera profesional piensa en el Turismo.

En cuanto a lo puntualmente deportivo, el mayor de los hermano dijo a Vía Mendoza que en Italia “creció no sólo técnicamente sino en la parte física. En el primer año jugué en un club donde estaban otros chicos argentinos y eso me facilitó la comunicación y la adaptación”.

Para Agustina, sumarse al Pallamano fue como estar en casa, ya que “me siento integrada en el equipo y tengo un papel importante. Estoy aprendiendo a pensar como deportista profesional, cuidando mi descanso, alimentación y entrenando duro, porque esas cosas hacen la diferencia en el momento de jugar”.

Los hermanos Cuello en Italia. Foto: Instagram

“El objetivo es ascender o clasificar a los play off, ya que el año pasado perdimos en semifinales. Por lo que, sabiendo que estuvimos cerca, este año apuntamos a buscar el ascenso”, sostuvo la joven.

El presente para Fran es distinto, pero con mucho futuro por delante. Ya que esta convocatoria a la Selección Argentina juvenil es el principio a sus grandes desafíos.

“Los entrenadores me dan la confianza y oportunidad. Siento que crecí un montón en el equipo, porque desde hace un año atrás siento que soy un jugador completamente diferente, no sólo desde lo técnico sino también como persona”, manifestó.

Y agregó. “Mi próximo objetivo es estar en la lista de 16 para el Panamericano, del 7 al 13 de noviembre, que es clasificatorio al Mundial. Me gustaría ser parte y disfrutar de ese torneo porque para mi sería mi primer torneo oficial con la Selección Argentina y mejor aún si clasificamos al Mundial. Sería un sueño”.

Francisco Cuello en la Selección Foto: Instagram

Cómo pesa estar lejos de casa

“Lógicamente cuesta. Se extraña muchos a la familia, los amigos, las mascotas. Pero al decidir irse y dar el paso, soy consiente de todo lo que implica”, expresó Juanpi, coincidiendo con Agustina.

“Lo llevo bastante bien. La tecnología ayuda mucho para poder ver a los seres queridos y acercarte un poco con la gente. Reconozco que al estar mi hermana en Italia, aunque no tan cerca, se me hace más llevadero. Nos vemos dos o tres veces al año”, aseguró quien renovó con Meran por dos años más, para afrontar la Serie A y meterse en los Play Off, y la Copa de Italia buscando repetir o mejorar el tercer puesto del año pasado.

En cuanto a Agustina, ella debió forjarse en independencia y por “supervivencia tuve que hacerme entender así que en poco tiempo ya hablaba italiano bastante bien”. Además “desde que llegue al club siempre estuvieron atentos a cómo me sentía y siempre me acompañaron en todo lo que necesitaba. Estar lejos es difícil, pero esta fue mi elección y es lo que quise hacer”.

Juani Cuello, en la Muni de Maipú. Foto: Instagram

Los más chicos también le apuntan a Europa

Para Fran, luego de la Selección Argentina, podría emprender viaje a Europa, preferentemente España. “Pero después de jugar un tiempo en Buenos Aires porque el handball es superior al de Mendoza, tendré más competencia y podré entrenar todos los días con la Selección Argentina, que es lo que busco. No tendré que ir cada dos semanas para que me vean, como estoy haciendo. Y después sí iré a Europa, porque acá el balonmano es amateur y allá es profesional”, afirmó.

En tanto que para Juan Ignacio, aún no despega. Su presente son los amigos, aunque no descarta que la influencia de sus hermanos le marquen el camino. Mientras tanto, el va avizorando y preparándose a lo que podría llegar cuando sea el momento. Por ahora, defiende la camiseta de Mendoza en el Argentino para lograr el bicampeonato.

Fichas técnicas

Juan Pablo Cuello, 25 años.

Puesto: lateral derecho.

Liga de Honor Masculino: Campeón desde Apertura 2014 hasta Clausura 2019 (12 campeonatos en Primera), dos veces cuartos puestos en Nacional de clubes.

En Panamericanos de clubes: 2019 subcampeón con Universidad de Luján de Buenos Aires.

Con la Selección Argentina: campeón en 2012 y subcampeón 2013 en Sudamericano Cadetes (sub 16); Subcampeón 2015 en Panamericano juveniles (sub19) y en junior (sub21) y participó en el Mundial Juvenil en Rusia 2015.

Agustina Cuello, 21 años

Puesto: central

Campeona a nivel local y en nacional con Maipú, desde menores (2013) a juveniles (2019) logrando siempre estar entre el segundo y quinto lugar)

En Selección Mendocina: desde 2013 hasta 2019.

En Selección Argentina 2015, y preseleccionada en 2016 y 2017.

Francisco Cuello, 18 años

Puesto: central

Campeón a nivel de clubes en Amebal. En nacionales de clubes, subcampeón en cadetes (2021) y terceros en juveniles (2021). Subcampeón nacional en juveniles (2022).

Panamericano de clubes con la Primera (teniendo 17 años), y primer Nacional en Primera en diciembre.

Con selección Mendocina: campeones binacionales 2021 y 2017 campeón argentino en menores; 2018 subcampeón cadetes. 2022 subcampeón en nacional en juveniles.

Con Argentina: debut con selección juvenil que en noviembre disputan el Panamericano y luego Binacionales.

Juan Ignacio, 14 años

Puesto: central y lateral izquierdo