Quién es Rosana Mateo, la mamá ‘leona’ y manager del equipo argentino de Trasplantados

La mendocina Rosana Mateo, de 53 años, es profesora de Educación Física que tras ser trasplantada a sus 28 años, participó en 11 Mundiales y ganó 59 medallas. Por su trayectoria fue nombrada Team Manager de Adetra (Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina) de cara al Mundial de Australia 2023.

La deportista y entrenadora sanrafaelina recibió un trasplante de médula en 1997, tras detectarle leucemia crónica con un pronóstico desolador. Casada y con una bebé de once meses le dieron cuatro años de vida.

Rosana Mateo la rompe en natación. Foto: Facebook

Sin embargo, y luego de varios análisis, los especialistas detectaron que su hermano mayor, Jorge, era la persona adecuada para donarle células sanas. Como en una carrera contra el tiempo, el trasplante de médula ósea se concretó en el ex hospital Antártida Argentina, ubicado en el barrio de Caballito (Buenos Aires).

Rosana Mateo, en natación. Foto: Facebook

Luego “fueron dos años de vida en donde no me imaginaba hacerme la idea de dejar sola a mi hija. Y después de la etapa neutropeña, post trasplante, me dije hasta acá llegué. No daba más del dolor. Y mi suegra, a quien se le había muerto un hijo seis meses antes, me tomó de la mano y me dijo: ‘vamos a rezar’. Milagro o no, ese mismo día comencé a recuperar plaquetas”, contó.

Rosana Mateo, junto a su hija ex Leona, Priscila Jardel. Foto: Minuto Hockey

Hoy Rosana agradece por esta segunda oportunidad ya que, obteniendo el alta pudo ver crecer a su hija Priscila Jardel, jugadora de hockey sobre césped olímpica con Las Leonas y actualmente en el Royal Daring de Bélgica. Y por poder ambas compartir la dicha de representar al país en sus respectivas actividades deportivas.

Podio de Rosana Mateo. Foto: Facebook

Desde su nuevo rol nacional “deseo que podamos cumplir los objetivos de Adetra, para que Argentina siga estando bien representada en el próximo Mundial para Deportistas Trasplantados en la ciudad de Perth, Australia, en abril 2023″, confió la oriunda de San Rafael, quien desde que su vida cambió lucha por concientizar sobre la importancia de donar órganos para salvar vidas “porque hay más personas en lista de espera, que las que están sanas”, sostuvo.

Rosana Mateo concientiza sobre lo importante que es donar órganos. Foto: Facebook

Y agregó un mensaje directo: “Para los que ya estamos trasplantados, que dejemos de ser el huevo de picnic para darnos cuenta que nosotros ya pasamos una línea y hay 10 mil que están esperando pasar. De alguna manera es mostrarles la calidad de vida y que podemos seguir haciendo deportes con una vida normal. Y que la gente también se anime a donar”, confió quien también forma parte del equipo de softball en Banco Mendoza.

Delegación Argentina en uno de los Mundiales que compitió Rosana Mateo. Foto: Facebook

Su nueva función como Team Manager de Adetra

Siendo a su vez vocal de la nueva Comisión Directiva de Adetra, Rosana es la flamante Team Manager del equipo argentino con destino al Mundial de Australia 2023.

Para eso ella deberá seleccionar a los atletas que representarán al país en sus distintas disciplinas, controlar que las fichas médicas estén en orden para luego realizar las respectivas inscripciones al certamen.

No obstante eso, este equipo argentino busca sponsor para poder viajar al Mundial.

Rosana Mateo y uno de los equipos que integró en la prueba de natación, durante uno de sus mundiales. Foto: Facebook

Además de ayuda económica para llevar a cabo los Juegos Argentinos de Trasplantados, con sede en San Rafael. Ya que de éstos, quedarán formados los equipos que viajarán a Perth.