Elio Salazar es un venezolano de 42 años, profesor de Educación Física en colegios de su pueblo en Guanaguana, estado de Monagas. Y ante la difícil situación socio económica vivida en su país, decidió viajar a nuestra provincia para hallar tranquilidad y la calidad de vida que buscaba.

Viajó solo, con la idea de traer a su esposa Yuremy e hija Sofía (8), al poco tiempo. Pero la pandemia se lo impidió por lo que debió esperar dos años y medio para poder reunirse nuevamente con ellas.

Elio Salazar, Banco Mendoza softbol, junto a su familia. Foto: Redes

Mientras tanto, incursionó por distintos rubros para sostenerse. Y no fue hasta que encontró en el softbol mendocino el camino para lograr su propósito. “Gracias al softbol y a los amigos que en este deporte encontré pude volver a estar con mi familia”, contó.

Quién es el profe venezolano que llevó a Banco Mendoza a destacarse a nivel nacional

Elio creció en el el pequeño pueblo Guanaguana, donde soñaba -como cualquier niño venezolano- con llegar a las grandes ligas del beisbol. A los 19 años, dio un pequeño giro y continuó con el softbol, deporte que a diferencia del besibol, se practica de manera amateur.

Fue policía, luego se recibió de profesor de Educación Física para practicar la docencia durante 12 años en su ciudad.

“En Venezuela la situación era insostenible. Mi esposa también es docente y entre los dos no podíamos afrontar la difícil situación económica que se vivía. Me vine el 8 de junio del 2019 a Mendoza, decidido a buscar otras alternativas de vida y con la esperanza de poder, en pocos meses, traer a mi familia una vez que consiguiera trabajo. Fue una difícil decisión porque no fue un viaje de placer, fue por necesidad”, explicó Elio.

Elio Salazar, Banco Mendoza softbol. Foto: redes

Y agregó: “Como inmigrante tuve que ponerle el pecho a lo que sea. Trabajé en cocina, entrenador en gimnasios, en la metalúrgica -algo que jamás en mi vida había hecho-. Y gracias al club y a este deporte que me dio amigos como Francisco Anganuzzi, pude alcanzar la tranquilidad laboral y cierta calidad de vida”.

Yuremy y Sofía también vivieron una odisea en esta travesía, ya que en Foz Iguazú le impidieron pasar hacia Puerto Iguazú.

“Fue bastante duro porque no estaban totalmente liberadas las fronteras. Estuvieron 18 días desde que salieron de Venezuela hasta llegar acá”, comentó.

En esa desesperación, sucedió algo inusual. Porque además de la ayuda de sus amigos del club y sus contactos, Elio contó con una mano inesperada.

“Estando en un supermercado, me encontré una billetera y se la regresé a su dueño. Esta persona resultó ser de inmigraciones, quien en agradecimiento me asesoró para poder traer a mi familia. Hasta hoy tenemos una gran amistad”, contó el profe venezolano quien es entrenador de pre infantiles e infantiles del club, además de haber sido técnico del seleccionado mendocino de infantiles que alcanzó el tercer lugar del podio en el pasado Nacional, realizado en Mendoza.

-¿Extrañás a tu país?

-Muchísimo, sobre todo a mi madre. Porque estando acá me tocó pasar por un momento muy duro. El pasado 31 de diciembre, a horas del año nuevo, me dieron una mala noticia. Me tocó perder a mi papá estando lejos. Y aún no he podido ir.

Elio Salazar, Banco Mendoza softbol. Foto: Redes

-¿Qué significa el softbol para vos?

-En Venezuela todo niño aprende el beisbol, que es como en Argentina un deporte popular como el fútbol. Todos queremos jugarlo y llegar a ser profesionales. Pero después, quien ve que no tiene proyección, juega al softbol, el cual es amateur. Ese fue mi caso. Fue un camino recorrido que me llevó hasta acá. Hoy puedo decir que el softbol me dio mucho más de lo que esperaba.

-¿Tenías algún referente o ídolo?

-Por la posición que jugaba me identificaba con Omar Vizque (short stop o campo corto), muy conocido a nivel mundial.

-¿Qué diferencias ves en el softbol argentino con el de Venezuela?

-Si bien en Venezuela todos juega de niño al beisbol, la Argentina es potencia porque se enfocan en el softbol desde muy pequeños. Y eso lleva a que hoy, la Argentina sea respetada a nivel mundial, con un titulo y dos Panamericano.

Elio Salazar, Banco Mendoza softbol. Foto: Redes

-¿Cómo te encontraste siendo entrenador del seleccionado mendocino de niños?

-Me encanta, llevo la docencia por dentro. El haber trabajado en colegios primarios en Venezuela me sirvió mucho. Fui entrenador de Mendoza en juveniles en el 2021; actualmente dirijo el equipo de Banco infantil que logró el tercer lugar en el Nacional de clubes que se hizo en la provincia; y los tres títulos de manera invicta a nivel local.

-¿Qué reflexión hacés de este tiempo en Mendoza?

-Sólo agradecer a la Argentina y a Mendoza por el recibimiento que hemos tenido. Es un país muy receptivo. Y a los amigos que hice en el club Banco Mendoza porque me abrieron sus puertas y brindaron total apoyo. A mi familia y a mi infancia, por los valores que me permitieron alcanzar objetivos.