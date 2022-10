Estremecedor relato de la amiga de Paola, la hincha de Boca fallecida en el accidente de Mendoza

Daiana, compañera de viaje de Paola Emilce Fleitas (la hincha de Boca fallecida en el trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles en la Ruta 7 de San Martín, Mendoza) contó cómo fueron los momentos previos arriba del micro que las trasladaba hacia el estadio Malvinas Argentinas donde el equipo de Ibarra jugaría contra Quilmes, por Copa Argentina.

En la cuenta que Boca Juniors Socios tiene en Facebook, sentidas palabras de Daiana fueron publicadas y conmovieron a todos. Allí Daiana no sólo describió a su amiga Paola como una gran persona y divertida, sino que dio detalles del viaje momentos antes, durante y después del accidente.

Sin consuelo, así comienza su relato:

“Pasaron más de dos días y todavía sigo repitiendo en mi mente todo el trayecto que hizo el micro desde que reventó esa cubierta hasta que volcó”, introdujo Daiana, la joven que viajaba sentada al lado de Paola, junto a otros hinchas.

Y luego sentenció: “El peor momento de mi vida”.

“Un accidente que terminó con la vida de Paola, una persona hermosa en todos los sentidos”, agregó.

Luego sostuvo que “no paro de repetir el momento del accidente, pero tampoco dejo de pensar lo que pasaba 5 minutos atrás”, haciendo referencia en los momentos previos a la tragedia, donde pasado el Arco de Desaguadero se prepararon para desayunar con mates las chicas y con fernet, algunos de los otros viajantes.

Luego de recibir las entradas con enorme emoción, “faltaban solo 40 km para llegar y estábamos re contentos. Era mi primer viaje yendo a ver a Boca así que la felicidad era infinita. Sacamos foto de las entradas (entre risas) y ahí se fue todo a la mierda... empezaron los gritos”, dijo.

Fragmentos de Daiana que ponen la piel de gallina

“Y el micro empezó a moverse para todos lados. ‘Agárrense fuerte’, escuchaba. Solo recuerdo que puse los pies en el plástico de adelante e hice fuerza para no caer contra el parabrisas. Tenía miedo. En ese momento ya sabíamos que el micro iba a volcar, sólo quedaba esperar a que eso pasara. Era esperar lo inevitable. Cae el micro y en uno de los impactos caigo sentada y ya no recuerdo nada más hasta que estuve tirada en el medio de la ruta, llena de sangre, tierra, vidrios. No podía moverme del dolor, pero la buscaba a Pao y la vi, vi sus piernas...”, contó Daiana, quien luego amplió cómo fue asistida por los médicos.

Una vez en el hospital, y escuchando la televisión donde repetían una y otra vez “falleció una mujer”, Daiana expresó: “Yo sabía que era ella, sólo éramos dos chicas en el micro y yo estaba viva, pero rogaba que se hubieran equivocado. Los doctores me hablaban y yo sólo pedía que me dijeran cómo estaba ella”.

“Es horrible y no puedo dejar de repetir todo esto una y otra vez. Faltaba tan poco para llegar. Estoy en Mendoza, lejos de mi familia y amigos y no hay palabras que puedan calmar un poco lo que siento”, cerró.

Cómo se encuentra Daiana

Daiana aún se encuentra en Mendoza, recuperándose de dos fracturas (la cadera y en la columna), en compañía de Mauricio, compañero de viaje que recibió el alta médica el mismo día del accidente y se quedó con ella para acompañarla.

El relato completo de Daiana