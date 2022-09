Quién es ‘La Zurda’ Alonso, la técnica mendocina de handball que cumple su sueño de Selección

Ana María Alonso, mejor conocida como la “Zurda”, le dedicó toda su vida al handball formativo de la UNCuyo y al del seleccionados de Mendoza. Y ahora esta a punto de cumplir uno de sus máximos sueños: dirigir el equipo argentino de menores de cara los Juegos Centro- Sur en noviembre y trabajar con Dady Gallardo, DT de La Garra.

El certamen que reúne a equipos de Centro América y Suramérica se realizará en el Arenas Aconcagua de Mendoza, del 22 al 28 de noviembre. Y lo hará junto al entrenador de la Asociación San Rafael, Santiago Alpentista, y el preparador físico Adrián “Papa” Rodríguez (Regatas),

Ana 'la Zurda' Alonso, flamante DT de las 'Garritas'. Foto: Vía País

“Es todo lo que he soñado. Salí campeona con las cadetes ganándole a Femebal, y ahora estar con Argentina es un montón. Es mi sueño cumplido”, confió a Vía Mendoza, Ana Alonso, entrenadora de la UNCuyo desde hace 20 años.

Y agregó: “Estoy muy feliz. No lo puedo creer. Estuve toda una vida adentro de una cancha y siempre uno suela llegar a conducir a la Selección Argentina de mayores, pero en mi caso, siempre fui entrenadora de base y soñé con estar a cargo de la futura Garra. Nunca imaginé estar mirando a jugadoras de todo el país y es un orgullo cumplir con este rol”, aseguró la Zurda de la “U”.

-¿Lo soñaste?

-Sí, pero nunca pensé que se me daría. Y más para un Centro- Sur donde seré local, en mi provincia. Con mis embarazos se me presentaron situaciones como esta y las rechacé por mi responsabilidad como madre. Pero ahora que son más grandes, fue como ‘la tercera, la vencida’. Mi familia me apoya un montón, porque -si no fuera por el aguante de mis hijos y mi marido Fernando Bellido- no podría ir por haber estado por todos lados viajando. Me convencí de que este año, se me alinearon los planteas.

Selección Mendocina cadetes campeón argentino. Foto: Redes Ana Alonso

-¿Cómo manejás el tema de ser madre y entrenadora que viaja mucho?

-Difícil. Hay que llevar la casa, la comida, las tareas, el club, los viajes. Pero me han entendido. Y porque sostuve el consejo de mi mamá Gloria: ‘nunca dejar el trabajo y la profesión si lo hacés con pasión, porque los hijos crecen y se van. No se trata de ser sólo madre’. Y se lo agradezco eternamente. Porque viajé embarazada a dirigir, con cochecitos y bolsos. Me los llevé a todo lados y vivieron el handball desde siempre.

-Volviendo a la Selección, ¿qué te dijo Dady después de éste título? Supongo que confirmó su elección.

-Después de ganar el Argentino, me dijo: ‘todo lo que te está pasando, te lo merecés. Sos una crack’. Y le contesté: ‘Vos sos crack. Soy tu fans, lloré con los Gladiadores cuando le ganaron a Suecia. Qué estoy haciendo al lado tuyo’. Y él se rio.

Ana Alonso, DT de handball de la UNCuyo. Foto: Redes Ana Alonso

-¿Y cómo es formarse con Dady Gallardo?

-No sabés todo lo que estoy aprendiendo. Va a las concentraciones, se mete, corrige, enseña. Estar trabajando con él y su cuerpo técnico, es toda una linda experiencia.

Cómo llegó el handball en su vida

Alonso iba a la primaria Caseros de Godoy Cruz y su profe de Educación Física fue quien la inspiró para seguir la profesión, y sobre todo, tomarle amor a este deporte de equipo.

Su razón “siempre me gustó el deporte de contacto. Y ella fue pionera en introducir el handball en la escuela. No era algo que se practicara y yo quería jugarlo y debía hacerlo con los varones porque no era muy común en chicas. Después, en el Magisterio iba a los intercolegiales y Hebe Caballero me entrenó. Fue mi primera técnica y hoy somos amigas. Ella es madrina de mi hijo Manuel (14) y yo, del cuarto de ella”, contó la entrenadora de 48 años quien además es madre de Clarita (18). Ambos hijos, también jugadores de handball.

Ana Alonso, DT de handball de la UNCuyo. Foto: Redes Ana Alonso

A sus 20 años comenzó a entrenar al primer equipo de menores que tuvo la ‘U’, porque no existía la rama femenina. Y desde entonces, no paró. Fue formadora desde pre infantiles a cadetes con una vocación docente sin igual.

“Siempre me gustó trabajar con los niños, me los llevaba a casa y hacíamos piyamadas. Y ahora, muchos de esos chicos, tienen a sus hijos jugando al handball en el club”, comentó.

Su arribo a la Selección Argentina de menores

Desde el 2000 dirige a menores y cadetes. Y a principio de este año la CAH (Confederación Argentina de Handball) propuso el Programa de Desarrolló Futuro 2022- 2028, cuyo propósito fue, además de detectar talentos para selecciones, que el balonmano creciera en las regiones.

“Me eligieron para ser la profesora encargada del programa en Cuyo (Mendoza) con Santiago y Rodríguez, y trabajar en concentraciones de la región (el próximo será en octubre), con los 28 mejores jugadores de San Juan. San Luis y Mendoza”, explicó.

Ana Alonso, DT de la Selección Mendocina cadetes campeón argentino. Foto: Redes Ana Alonso

Y aclaró que luego, “a nivel nacional serán 8 regiones las que en diciembre se medirán en un torneo Argentino de Región, algo que nunca antes había sucedido. Por lo cual debemos conformar el equipo de la Región Cuyo, en menores y cadetes de ambas ramas”.

El encargado de armar este programa fue el propio Dady Gallardo, técnico del seleccionado argentino femenino, La Garra y ex de los Gladiadores, junto a Priscila Álvarez, su preparadora física.

En uno de los entrenamientos de la Región realizado en San Luis, “nos fue tan bien que nos eligió para conformar el cuerpo técnico de la Selección Argentina de menores que jugará los juegos Centro-Sur, y donde Argentina presentará dos equipos en ambas categorías y rama”, afirmó Alonso, quien hará dupla con Santiago , poniendo sus nombres en la lista de mendocinos que dirigieron a seleccionados argentinos como Miguel Interlige, Daniel Yenarópulos, Fredy Zanona, Natalia Latorre.

Y en 10 años...¿cómo te ves?

“Seguramente entraré en edad de jubilarme, pero no lo haré. Me tendrán que sacar de la cancha en una silla de ruedas. Al handball lo jugué desde los 15 hasta el año pasado. Y debí dejarlo por mi lesión en la rodilla y en el hombro (era extremo y lateral izquierdo). Por eso ahora hago zumba con Gaspar Vásquez. Fue difícil asumirlo, pero siempre me gustó bailar así que encontré una nueva actividad física que me divierte”, concluyó la también Coordinadora del handball femenino de la UNCuyo