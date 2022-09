Julieta Cruz, la futbolista mendocina que se consagró campeona con Boca, otra vez: “Fue un día increíble”

Julieta Cruz es defensora de la Selección Argentina y del flamante Boca campeón de la Liga Profesional de fútbol femenino, que venció en un intenso partido a la UAI Urquiza por 2 a 1, ante 20 mil personas que las alentaron en la Bombonera.

La futbolista alvearense dialogó con Vía Mendoza al día siguiente del título, uno más en su carrera deportiva y por el cual dijo: “Ya perdí la cuenta”.

Julieta Cruz, campeona con Boca, otra vez. Foto: Instagram

“Fue un día increíble”, expresó sobre el gran acompañamiento que tuvieron Las Gladiadoras en la cancha de Boca Junior. Porque “sólo ingresaron lo que la Seguridad permitió por temas de protocolo. Sino, la cancha se hubiera llenado. Mucha gente se quedó afuera y no pudo entrar. Fueron cerca de 30 mil personas anotadas además de las 20 mil habilitadas”, contó la mendocina de 25 años.

Sobre el partido, Cruz lo describió como “muy peleado, porque lo técnico pasó a segundo plano. Se tornó friccionado porque los dos teníamos posibilidades de ganar el torneo. Nosotras logramos concretar las veces que pateamos al arco, con Yami (Rodríguez) y Andrea (Ojeda). Estas finales se vive de manera distinta. En esta, no sólo se jugó por el título local, sino por la clasificación para la Copa Libertadores 2023″.

Julieta Cruz, campeona con Boca, otra vez. Foto: Instagram

De hecho el elenco azul y oro viajará en unos días a Ecuador para disputar el torneo continental de este año. De allí que la jugadora -como sus compañeras- no fue convocada a la Selección Argentina, debido a su compromiso con el club.

“La Selección juega la Fecha FIFA en octubre pero las jugadoras de Boca vamos a la Libertadores. Esperamos todo el año por este momento. Claramente que uno siempre quiere estar con la selección y compartir con las demás chicas, pero no podemos estar en todos lados. Entendimos la decisión del club y vamos por cumplir otro objetivo”, sostuvo Juli.

Julieta Cruz, campeona con Boca, otra vez. Foto: Instagram

El asado con Román

Si sucede con los varones, por qué no con las chicas. Ellas también quieren que Riquelme se sume al asado de campeón. Al respecto, Julieta Cruz contó que “si es cávala el tema del asado en el masculino y, como se dio lo nuestro, queremos que venga a comer con nosotras. Seguramente lo hará, más allá del comentario en broma. Porque él es una persona presente, que siempre intenta acompañar. Estamos contentas con eso, porque da cuenta que le interesa el femenino y el club nos da los espacios que tal vez en otros no”.

Siempre en Boca

Julieta Cruz, como toda jugadora de fútbol, quiere pasar al siguiente escalón. Pero cuando vive momentos de gloria como el reciente en la Bombonera, la idea de ir a jugar en el exterior se esfuma.

Julieta Cruz, campeona con Boca, otra vez. Foto: Instagram

“Todos los años se presentan posibilidades de ir a jugar afuera. Pero cuando pasan estas cosas, no sé si quiero. Sólo quiero estar en Boca. A veces una se tiene que poner desafíos, porque cumplimos un ciclo. Pero si pudiera quedarme en Boca, lo haría hasta que el club lo decida. Después de lo que pasó ayer, no me quiero ir más. Siento un gran sentido de pertenencia con el club, me siento muy cómoda”, confió.

Su regreso a Mendoza y su motivo familiar

Un hecho trágico la marcó y afectó durante la Copa América que Argentina jugó en Colombia logrando el tercer puesto y la clasificación al Mundial de Nueva Zelanda/Australia.

Julieta Cruz, en la Selección Argentina. Foto: Instagram

El día anterior al viaje, Julieta mantuvo conversación con su primo. Tomás Leitón de 23 años, con quien tenía un fuerte lazo “casi como hermanos. Y al otro día, a las 11 de la mañana, apenas arribadas a Colombia, me dieron la noticia de que mi primo había muerto”.

Sin explicación. Una muerte súbita. “Fue algo chocante e inesperado. Fue difícil todo este tiempo para mi. Muy fuerte. Y no tuve tiempo real de estar tranquila y hacer duelo”, confesó.

Y agregó: " La pase mal. Tuve procesos altos y bajos en este último tiempo pero el club siempre me contuvo con ayuda del psicólogo. Boca es una institución que le importa mucho la salud mental del equipo. Lo rescato mucho porque a mi me ayudó para salir adelante. También me ayudó el apoyo de mis compañeras que siempre estuvieron presente, conteniéndome. Pero cuando vuelva de la Copa quiero ir a Mendoza, a estar con mi familia. Necesito hacer el duelo. Pero será cuando pare”.

Agradecimiento

Cruz, tras este flamante y nuevo título en su carrera deportiva no se olvidó de agradecer “principalmente a su familia, por estar siempre. Al Boca, por el hecho de hacernos cumplir el sueño; a la la gente que trabaja en el club; a la gente que fue a vernos y a la que se quedó afuera; y a los que siguieron el partido por televisión. Fuimos felices y qué mejor que darle a los hinchas y a la familia de Boca una alegría, de ser campeonas y poder jugar la Libertadores el año que viene. Y en general, a todos aquellos que hacen al crecimiento del futbol femenino”, concluyó.