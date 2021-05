Mientras Federación Colombiana de Fútbol acordó con la Conmebol no ser sede de la organización de la Copa América 2021, el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta habló de las instalaciones del estadio Malvinas Argentinas, cómo repercute económicamente en la provincia, teniendo en cuenta que no puede participar el público, y la preocupación por la situación sanitaria ante la pandemia por coronavirus.

“Mendoza está preparada para recibir la Copa América”, confirmó Federico Chiapetta a Vía Mendoza, pero adelantó su preocupación por la situación sanitaria en el país y la región.

“Estamos en un contexto muy delicado y habrá que analizar muy detenidamente cada punto de los protocolos de salud. Si bien, Conmebol viene trabajando desde hace mucho tiempo, la situación sanitaria no deja de ser un tema de relevancia”.

La Copa América se llevará a cabo del 11 de junio al 10 de julio y Mendoza será sede de 3 partidos muy importantes.

Domingo 13: Paraguay vs. Bolivia desde las 21. Jueves 17: Chile vs. Bolivia 18 hs y domingo 20, desde las 17, Uruguay vs. Chile.

Sede y la situación económica

Chiapetta también recordó que Mendoza, en su momento, fue propuesta como sede para la Copa América, lo cual quedó confirmado en 2019, donde el contexto, la realidad del mundo, era otra. Hoy, ante la pandemia por Covid-19, la situación es totalmente diferente.

“Ante la imposibilidad, por la pandemia, de que los partidos se disputarán sin público, el impacto económico para la provincia es tremendo. En su momento, analizamos el tema de turismo en relación a los partidos que se disputarían en Mendoza, contando a Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, pero en la actualidad, las ganancias esperadas en turismo, hotelería, gastronomía y todos los rubros que se involucran en un espectáculo deportivo de esta magnitud, no serán las que esperábamos”.