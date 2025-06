Vuelve Di María al fútbol argentino: el día que su mamá le pidió que renuncie a la Selección

La revolución que se desató con la confirmación del retorno de Ángel Di María al fútbol argentino, específicamente a Rosario Central, también trajo el recuerdo de difíciles momentos que vivió el futbolista y, en especial, su entorno familiar.

En 2021, tras la consagración de la Scaloneta en la Copa América de Brasil, su mamá Diana Carreño reveló cómo vivió ella las criticas y cuestionamientos a los jugadores de la Selección Argentina, especialmente hacia su hijo.

“Yo le decía a Ángel que tenía que irse de la Selección porque era muy feo verlo sufrir y nos hacía mal”, contó la mamá del 11 en una entrevista radial. En la misma, calificó los cuestionamientos a Di María como “muy crueles”, algo que incluso la esposa de Fideo, Jorgelina Cardoso, comentó en reiteradas ocasiones en sus redes sociales.

La madre de Di María contó como vivió las criticas a su hijo y cuál fue su pedido.

Diana Carreño sufría con cada citación de su hijo a la Selección

La mamá de Di María confesó que, lejos de disfrutar una citación de su hijo para vestir la Albiceleste, lo sufría: “Lloré mucho cuando lo criticaban pero él nunca se enteró“. ”Si se quedó fue porque una vez me dijo: ‘Mami, me voy a quedar porque vos me enseñaste que nunca hay que bajar los brazos’”, sostuvo destacando la integridad y templanza del futbolista.

Ese dolor de madre quedó en segundo plano, luego de que Fideo marcara el gol que consagró a la Scaloneta en la final de la Copa América con Brasil: “Lo que estoy viviendo no se puede expresar con palabras. Ángel está logrando lo que quería: el reconocimiento de todos”.

Ángel Di María levantando la Copa América luego del 1-0 a Colombia en la final. (AP)

¿Cuáles son las cábalas de Ángel Di María?

Las cábalas son moneda corriente en el mundo del fútbol y Di María no es la excepción. Por eso, Diana Carreño reveló cuál es la de su hijo: antes de cada partido con la Selección Argentina llamaba a su mamá “para que le de la bendición”.

Mamá de Ángel Di María

“Sea las 4 o 6 de las madrugada, él me tiene que llamar. Yo le digo: ´te mando la bendición por audio´ y él no quiere saber nada, porque tiene que escucharme. Entonces me llama a las 4 de la mañana. Yo creí que cuando se casó, iba a terminar con eso. ¡Ya está! Pero no, el sigue siendo fiel a esa bendición y a su cábala. Con la bendición, es una manera de sentirse tranquilo y yo feliz”, detalló.

Ángel Di María se consagró bicampeón de la Copa América y festejó junto a su esposa Jorgelina Cardoso, sus hijas y otros familiares.

Pero esta no es la única tradición que sostiene. El festejo en cada gol formando un corazón con sus manos es otra cábala, y esta va dirigida exclusivamente a Jorgelina y sus hijas Mía y Pía.