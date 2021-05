Si se trata de trabajar con las manos, Enzo Pérez sabe y mucho, por eso su labor como arquero en el partido donde River Plate recibirá a Independiente Santa Fe, por el Grupo D de la Copa Libertadores, no es ajeno al jugador mendocino.

Su infancia estuvo cargada de sacrificios y entrega. Desde muy chico trabajó junto a su padre como albañil, cuando aún gambeteaba las necesidades por las calles del barrio San Eduardo en Maipú.

“Mi viejo es albañil y cuando conseguía algún trabajo me llevaba para que lo ayudara. Yo cavaba para hacer una viga, pintaba alguna puerta o retocaba una pared. Sé lo que es ganarse la plata en el día a día porque estuve en un techo con 40 grados de calor y con 5 bajo cero”, comentó en su momento Enzo a El Gráfico.

Carlos Pérez, padre de Enzo, jugador mendocino que lleva ese nombre por el delantero y goleador uruguayo Francescoli, ídolo del Millonario. Mendoza

Y agregó: “Sé qué es el hambre porque más de una vez me fui a dormir con la panza que me dolía, de lo vacía que estaba”. Y de sus crudos recuerdos de aquella realidad, destacó: “No teníamos plata, y en casa no teníamos luz ni gas; mi vieja salía a pedir comida a panaderías y bares. Mi viejo hasta tuvo que vender la alianza de casamiento para darnos de comer. En esa época me puse muy mal y estuve dos semanas sin salir de mi casa por la vergüenza que sentía”.

El cansancio no era obstáculo para Enzo, quien a los 5 años desparramaba calidad en el club de Bermejo, para luego pasar al Club Banco Mendoza, y con 8 años, vestir la primer camiseta de sus amores, Deportivo Maipú.

Enzo Pérez en sus inicio vistiendo la camiseta de Deportivo Maipú.

Enzo, por Francecoli

Enzo, nombre de historia y símbolo de calidad futbolística y humana dentro del mundo River. Enzo Pérez lleva el nombre de Francescoli gracias a su padre, fanático del Millonario: “Se llama así por Francescoli. Se lo puse porque soy fanático de River”, contó Carlos -padre de Enzo- a Sportia.

Enzo Pérez escuchando los consejos de su ídolo, Enzo Francescoli. Goal

Entre el nacimiento de Enzo Santiago y la Copa Libertadores

Enzo Santiago, el hijo mayor, llegó el 15 de julio de 2009, el mismo días que su padre ganaba la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata.

Los hijos de Enzo Pérez, uno de los orgullos más reconocidos por el jugador mendocino. Enzo Pérez

Enzo Pérez junto a tu familia. Enzo Pérez

Enzo padrino

Para Enzo Pérez, 2017 fue un gran año en materia futbolística pero también festejó acontecimientos personales muy importantes como fue ser padrino de la hija de su hermano Franco. Y así lo reflejó en su momento en las redes.

Enzo Pérez y una felicidad en su vida, padrino de una de las hijas de su hermano Franco. Enzo Pérez

Tema dedicado a Enzo Pérez: “Alma de Guerrero”

José Luis Cabrera un cantautor mendocino homenajeó a Enzo Pérez con una canción: “Alma de Guerrero” y así suena el hit:

Explotan redes en apoyo al “arquero” mendocino

A horas del partido ante Independiente Santa Fe, amigos, familiares, simpatizantes de River en Mendoza, hacen explotar las redes con recuerdos de Enzo Pérez, aliento y apoyo incondicional para el “arquero” mendocino.

Hinchas, fanáticos y amigos de Enzo Pérez recuerdan al jugador mendocino publicando en las redes su pasos en la vida. Rede sociales

Familiares y amigos de Enzo Pérez alientan al jugador mendocino por medios de las redes recordando sus primeros pasos y logros obtenidos. redes sociales

Síntesis de un gladiador llamado Enzo Pérez