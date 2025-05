A cuatro años del día en que Enzo Pérez fue arquero de River: ¿se ofreció o lo eligió Gallardo?

Durante la pandemia de Covid todo lo que podía salir mal, salía mal. Incluso lo más intrascendente -considerando el grave escenario mundial-, como un partido de fútbol, se complicaba. Si no pregúntenle al River de Marcelo Gallardo, aquel mayo de 2021.

El plantel se vio afectado por el brote de coronavirus y tuvo, aunque parezca mentira, 20 casos positivos. Pero los compromisos no se detenían y Conmebol no le permitió inscribir al menos a dos arqueros para afrontar el compromiso de Copa Libertadores que debían enfrentar el 19 de mayo.

Así las cosas, el Muñeco tenía 11 jugadores disponibles para armar el equipo: 11 en total, sin suplentes y ni un arquero. Fue entonces cuando, dicen, Enzo Pérez, quien hoy ya es un referente millonario de los últimos tiempos, sacó pecho y se ofreció: “Yo atajo, Marcelo”.

Sin embargo, más tarde Gallardo asumiría la responsabilidad de aquella designación: Pérez venía con una molestia y no iba a poder desempeñarse con normalidad en su puesto. “Teníamos 11 futbolistas y uno de ellos estaba tocado", dijo en relación al mediocampista.

“Él era la primera opción para ocupar ese puesto y lo asumió con muchísima valentía. No era para nada fácil y tengo que recalcarlo. No es fácil pararse en un puesto que uno desconoce y no es habitual”, declaró tras el partido el DT.

Un partido para el recuerdo

Una noche inolvidable para los hinchas, que vieron como River recibía en un Monumental vacío por las restricciones de la pandemia a Independiente de Santa Fe.

Enzo Pérez no había atajado más que alguna cosa del momento en entrenamientos, nada en serio. Supo escuchar con atención entonces los consejos de Armani, Bologna y Lux. Además, el preparador físico César Zinelli le dio indicaciones precisas, dentro de las cuáles se destacó una en particular: “La tirás al carajo”, a la vez que lo tranquilizó: “Los chicos te van a cuidar”.

Aquella noche River fomó con: Enzo Pérez; Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; Felipe Peña Bifore, José Paradela, Jorge Carrascal, Julián Álvarez; Agustín Fontana.

Todo salió mejor de lo esperado: fue triunfo de River por 2 a 1, la actuación de Enzo fue más que digna, sacando incluso aquellas pelotas que iban afuera y él quedó en la historia.

El buzo verde y los guantes del mediocampista mendocino hoy están en el Museo River y es parte de otras casacas legendarias, como las que usaron Atilio Peruzzi, Ángel Labruna y Norberto Alonso.