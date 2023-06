Amenazaron de muerte al arquero de Godoy Cruz, Ruso Rodríguez

El arquero de Godoy Cruz, quien se formó en Independiente de Avellaneda, recibió una serie de mensajes amenazantes contra su vida y la de su familia, por no haberse dejado convertir anoche, durante el triunfo del Tomba por 2-1, por la fecha 19 de la Liga Profesional, en el regreso al Malvinas Argentinas.

El “Ruso” vistió la camiseta del Rojo entre el 2011 y 2016 y hoy, jugando para Godoy Cruz fue una de las figuras del encuentro luego de una gran tapada realizada en los últimos minutos del encuentro, para evitar el empate para los de Avellaneda. Sin embargo, el profesionalismo pudo más que su corazón, motivo por el cual originaron enojo en los hinchas y amenazas de muerte.

Rodríguez, tras estos mensajes en redes sociales, publicó unas palabras repudiando y denunciando lo que estaba sucediendo.

Amenazaron de muerte al arquero de Godoy Cruz Foto: Redes sociales

Con una placa negra en sus redes expresó: “Dentro de un día cargado de emociones recibí varios mensajes deseándome la muerte de algunos hinchas del club donde me crié”, dijo.

Y agregó: “Ayer por ser parte de la colecta era un fenómeno, hoy que me tocó enfrentar a Independiente jugando para Godoy Cruz significa que no quiero al club”.

Por último, reflexionó: “Es muy triste la cantidad de insultos y amenazas de muerte que recibí. Ojalá aprendamos ser mejores seres humanos, lo más importante en esta vida”.

El arquero siempre manifestó su cariño por la institución en donde –como dijo- se crió futbolísticamente. Incluso participó de la colecta realizada por Santiago Maratea para ayudar al club a pagar la deuda de 22 millones de dólares.

“La verdad es que es raro, da impotencia, da bronca, qué lamentable que esto termine así. Un partido de fútbol, amenazas... Me dicen que ‘voy a buscar a tu familia’, ‘sé dónde vivís’. Uno entiende el momento de Independiente, yo apoyo haciendo campaña para la colecta. Después, que te lo devuelvan así es ser demasiado agresivos. Amenazas de muerte... Es mucho”, contó el propio Rodríguez a Olé.

“Fueron mensajes privados masivos. Aparecieron como 100. Son situaciones que durante el partido ya estaban. Son demasiados y uno explota”, sostuvo Diego.

“En otro momento me lo hubiese comido, lo que pasó ya está. Es algo con lo que hay que convivir, pero está bueno visibilizarlo. Lo subí y ahora tengo como 50 mensajes de un montón de hinchas de Independiente y Godoy Cruz que me apoyan, que no los representan, generan ese efecto. A veces tenemos que bajar mensajes de concientizar, hoy me toca estar en situaciones en las que estoy amenazado y contarlo está bueno”, finalizó jugador.

El arquero luego confió que borraría su red social de Twitter porque es “muy sucia”, “no quiero leer los comentarios, la gente se desahoga en la red social”, dijo.

Tras el partido, Ruso –hincha del Rojo confieso- fue parte de la victoria de anoche del Tomba, partido que ya había comenzado enrarecido.

Los incidentes entre hinchas de Independiente

Durante el encuentro protagonizado por Godoy Cruz e Independiente se registraron graves incidentes entre los hinchas del club de Avellaneda que estaban en la popular del estadio Malvinas Argentinas.

🚨 #ALERTA | ❌ Incidentes en la tribuna de #Independiente



📌 Un grupo de barras del 'Rojo' atacaron a golpes a un simpatizante durante el partido frente a #GodoyCruz



📌 La víctima de la agresión sería Yair Hendler, dueño de 'Audifan', unos de los sponsor del club pic.twitter.com/b9KrtnXNcV — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) June 4, 2023

La gente de Independiente comenzó a golpear a una persona en la popular y rápidamente las imágenes se difundieron en las redes sociales.

Según publicó Doble Amarilla en sus redes sociales, la víctima de la agresión sería Yair Hendler, dueño de Audifan unos de los sponsor del club.

El triunfo de Godoy Cruz

Godoy Cruz sacó 3 puntos de oro y se metió en la zona de Copas. Ahora está noveno, con 29 unidades, luego de la victoria sobre Independiente de Avellaneda.

A los 5 minutos del primer tiempo apareció Tomás Conechny para poner el 1 a 0 en el Malvinas Argentinas y hacer explotar el delirio de los hinchas tombinos.

Luego, A los 30 minutos otra vez Conechny apareció frente al arco del Rojo para poner el 2 a 0 del elenco bodeguero.

Y pese a que en el complemento Ayrton Costa descontó, al Rojo no le alcanzó para igualarlo gracias a la gran atajada del Ruso Rodríguez (51′).

Godoy Cruz fue más ordenado y eficaz, y aseguró la victoria, la misma que lo metió en la zona de Copas y por ahora, está para jugar la Sudamericana.