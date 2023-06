Kickboxing: el mendocino “El Toro” Amaya se consagró Campeón Sudamericano de K1 y clasificó al Panamericano

El mendocino Fernando “Toro” Amaya se consagró este sábado por la noche campeón sudamericano de kickboxing, en la categoría de 75kg de la modalidad K1 de la WFMC, en la ciudad de Iquique, norte de Chile.

El lasherino derrotó por fallo unánime al chileno Rodrigo Sepúlveda, en 5 round. Lo hizo sin su fusil y letal pierna derecha, ya que en una anterior pelea, el luchador sufrió un profundo corte en la canilla. Y de realizar un duro golpe en esta ocasión habría obligado a detener la pelea, corriendo el riesgo su objetivo.

“Lo que me costó fue plantear la estrategia de peleas sin usar de patadas de mi pierna derecha, luego de los 7 puntos que me pusieron como consecuencia de mi pelea profesional anterior “, expresó Amaya.

Y aclaró: “Me cuidé la herida porque corría el riesgo de que se me volviera abrir, según me dijo el doctor. Entonces no la usé en toda la pelea”.

Pese a su limitación, “El Toro” supo esgrimir en el cuadrilátero y golpear cuantas veces pudo con rodillas, puños y empeine logrando así la mayor cantidad de puntos.

Amaya, ahora se prepara para nuevos desafíos, con una agenda de luchas ambiciosas.

"El Toro" Amaya, campeón Sudamericano de K1, de kickboxing. Foto: Instagram

¿Qué otros desafíos se propone Amaya?

Su próxima pelea es el 1 de julio, con fecha y rival a confirmar. De no ser esta, sería entonces el 15 de julio por el Título Argentino de Kickboxing de la Federación Mundial.

Pero además, “gracias a este título sudamericano estoy a dos pasos del Mundial en mi era profesional”, significando la búsqueda de su tercer título mundial después de haber conseguido dos en su debut ecuménico en el 2021, cuando en el Cairo conquistó el de K1 y full contact amateur.

“Con este Sudamericano voy al Panamericano, que es clasificatorio para el Mundial”, concluyó.

Fernando Amaya, único mendocino en competir en el Mundial de Egipto. /Gentileza

¿Quién es Fernando “El Toro” Amaya?

Con Fernando Amaya el kickboxing mendocino es prometedor. Por su espíritu de lucha arriba (y a fuera) del ring, logró lo que ningún argentino había logrado: dos medallas en un mismo Mundial de esta disciplina, en la categoría amateur.

Amaya, hijo menor de Marita y Fabián, hermano de Carlos, Andrea y Paola, empezó a entrenar y a competir a los 14 años. Desde los 17 hasta los 19 lideró el ranking cuyano de kickboxing de la GKBO en la categoría de los 75kg, obteniendo a sus 18 años su primer cinto de campeón.

También cosechó título interprovincial, la copa K1 de la franquicia FFG, el campeonato Argentino para abrirse camino a nivel internacional con un Sudamericano WKF en mano.

Luego de la pandemia ganó sus dos peleas programadas por nocaut. Y por su performance, desde la Federación lo convocaron para formar parte del seleccionado argentino. Ahí vio la puerta más abierta que jamás había visto, la oportunidad que no debía desaprovechar. Su camino se dirigió hacia la meta propuesta cuando era un niño de tan solo 8 años.

Fernando Amaya, el mendocino doble campeón de kickboxing en el Mundial de Egipto. /Instagram

Hizo todo a su alcance para poder viajar. Hasta vendió su auto para costearse los gastos del torneo. Pero nada le importó. “Esas dos medallas lo valieron todo”, había contado en su momento a Los Andes.

Después de esa hazaña, Amaya inició su carrera en el profesionalismo y en menos de dos años, ya tiene cuatro títulos.

Los cuatro títulos profesionales del Toro

Además de los dos títulos mundiales de la WKF como amateurs, Amaya ya tiene cuatro cinturones dentro de la competencia profesional:

Título argentino WKN 72.600

Título argentino N.F.C 75kg

Título RC fight 78kg