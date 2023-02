Acusó a un hotel de Mendoza de no recibir pesos argentinos: hizo la reserva como extranjera y desató la polémica

Hace algunas horas una usuaria realizó un descargo a través de Twitter donde apuntaba a que un Hotel de Mendoza no le quería cobrar la tarifa en pesos argentinos. Inmediatamente luego de que el asunto tomara relevancia pública, desde el hotel informaron que se trató de un error en la respuesta que luego fue subsanado y apuntaron a que la reserva fue hecha como ciudadana extranjera a través de una plataforma internacional, y que si bien se realiza en dólares es cancelable en pesos.

“Nadie se quedé en el hotel Uvas en el centro de Mendoza, son muy chantas (cuando reservas te dicen que pagas en tarjeta y después te mandan esto) publicó una usuaria de Twitter junto a las capturas de una conversación que había tenido con el hotel del centro mendocino.

La reserva realizada a través de una plataforma extranjera habilita el cobro de la misma en moneda extranjera. Por lo que el mensaje que le llega a la usuaria aclara que su tarjeta solo ha sido tomada en garantía y que el precio se le cobrará una vez que llegué al lugar.

Inmediatamente, la contestación por parte de la joven fue: “estaría bueno que aclaren eso antes de hacer la reserva. Si soy de Argentina, ¿Cuáles son los medios de pago?”, expresó, a lo que desde la recepción del mismo le contestaron que solo se puede abonar en moneda extranjera, lo que desató el enojo de los usuarios de Twitter.

Una mentira y un error que derivaron en polémica: qué dijeron desde el hotel

Los dueños de Uvas Hotel hablaron en exclusiva con Vía Mendoza y contaron como sucedieron los hechos previos al descargo que la usuaria realizó por Twitter y que en pocas horas se volvió viral. La otra parte de la historia.

“Ella ha recortado todas las capturas de pantalla. Primero ella reserva como que es italiana”, hizo referencia la dueña del hotel mendocino y agrega: “reserva como italiana para no pagar el IVA, ya que a todos los extranjeros el 21% de IVA no se les cobra. Cuando dice que es argentina y le mandamos que tiene que pagar en pesos, ya hace todo este escándalo”.

Ante la diferencia de horarios entre un mensaje y otro, aclararon que el recepcionista nuevo contestó a destiempo. En una primera instancia el recepcionista le contesta que ella debería abonar tantos dólares que son de la reserva en recepción una vez que llegue.

Luego en otro mensaje, la mujer, pone soy argentina, y el recepcionista no contesta automáticamente. “Cuándo el recepcionista del otro turno se da cuenta que le ha contestado mal, le contesta: si usted es ciudadana argentina, abona en pesos argentinos al valor del dólar oficial”, aclararon.

La conversación después sigue “espero que no me cobren nada”, a lo que desde el hotel le aseguran que la tarjeta que ingreso solo se toma en garantía, por lo cual no se le había debitado nada. “Nosotros no le hemos cargado nada a su tarjeta, no hay nada que reintegrarle”, contestaron desde el lugar.

“Nunca le cobramos nada, nunca se presentó, todo este bardo innecesario, no es cierto, jamás he cobrado en dólares a ningún argentino, todo ciudadano argentino paga en pesos al valor del dólar oficial, lo tengo en las políticas de la página”, señalaron ante la acusación.

“No entiendo cuál fue la necesidad de hacer todo este daño, no te imaginas lo mal que nos fue con la pandemia, perdimos negocios, para sostener este hotel nos tuvimos que venir a vivir nosotros, laburan mis hijos acá, hay 10 familias dependiendo de esto. No entiendo el objetivo de lo que hizo, tengo ganas de llorar, estoy desesperada”, confesó la propietaria.

La polémica desatada en torno a cobrar en dólar billete

Inmediatamente cientos de usuarios salieron a cruzar la situación destacando que ningún alojamiento puede exigir a los ciudadanos argentinos que abonen en moneda extranjera. Otros dieron su propia experiencia y destacaron los problemas que había tenido a usar una reconocida plataforma de reservas.

En este caso, la joven utiliza una plataforma extranjera para realizar la reserva en el hotel. En las bases y condiciones de la misma se explica que al no tener filial en el país, las reservas se toman en moneda extranjera. Si el usuario que realiza la reserva acredita con DNI que es ciudadano argentino, paga a dólar oficial en pesos. Por lo que, si al llegar al hotel la reserva era en dólares, se puede cancelar en pesos argentinos, por lo que se encuentra dentro del marco legal del país.