Las repercusiones sobre las suspensiones de las cuentas de Twitter a periodistas que criticaron a Elon Musk

Este viernes, la plataforma Twitter, comprada recientemente por Elon Musk, suspendió varias cuentas de periodistas estadounidenses que criticaron al multimillonario sudafricano.

Debido a las fuertes críticas que recibió, Elon Musk le suspendió las cuentas de Twitter a varios periodistas norteamericanos. Foto: Patrick Pleul/AP Archivo.

Toda la disputa surgió a raíz de que los damnificados cuestionaron que Musk eliminó el perfil que tuiteaba la ubicación de su avión, lo cual hacía utilizando datos públicos.

Este accionar del CEO de Tesla podría enfrentarlo a posibles sanciones por censura. Entre las críticas que le llovieron, también se refieren a su accionar “antidemocrático”.

Los periodistas afectados son trabajadores de The New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America, entre otros notables medios norteamericanos.

Entre las sanciones que podrían caer sobre el magnate, aparece la Unión Europea. La justificación que lanzan desde Twitter es la prohibición de compartir entre los usuarios la ubicación en tiempo real de otra persona sin tener el consentimiento.

El propio Musk hizo referencia al tema: “Las reglas de doxxing se aplican tanto a los periodistas como a todos los demás”.

“Criticarme todo el día está bien, pero “doxxear” mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia, no”, agregó.

Las críticas que recibió Elon Musk por la suspensión de cuentas

Sally Buzbee, editora ejecutiva del Washington Post, exigió el inmediato restablecimiento de la cuenta del periodista Drew Harwell, especializado en tecnología. En su justificativo, se refirió a que la suspensión “socava directamente la afirmación de Elon Musk de que pretende dirigir Twitter como una plataforma dedicada a la libertad de expresión. Harwell fue desterrado sin previo aviso, proceso o explicación, tras la publicación de su preciso reportaje sobre Musk”.

CNN lanzó un comunicado explicando: “La suspensión impulsiva e injustificada de varios periodistas es preocupante pero no sorprendente. La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería ser motivo de increíble preocupación para todos los usuarios”.

Incluso desde el ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, tuitearon: “La libertad de prensa no debe activarse y desactivarse a voluntad. Por ese motivo tenemos un problema con Twitter”.

A modo de poder escuchar otras voces, Elon Musk lanzó una encuesta a sus seguidores, para que opinen acerca de si mantener o no las suspensiones.

La respuesta de Elon Musk a estas críticas fue explicar que la suspensión de las cuentas tendrá un lapso de siete días y luego lanzó una encuesta preguntándole a sus seguidores si debía mantenerlas o restablecer los perfiles de los periodistas bloqueados.