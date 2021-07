Abril es una joven mendocina que no tiene miedo de hablar los temas importantes en su Instagram. Su activismo virtual es basa más que nada en como es ser mujer en una sociedad llena de machismo y violencia. Las imágenes y palabras impactantes de Abril le han atraído casi 40 mil seguidores.

Es su Instagram, @diamatinax_, el lugar donde Abril vuelca sus pensamientos sobre el ser mujer, la violencia, el machismo y el sexo. Son temas tabúes para muchos, pero ella no tiene se incomoda. Es más, muchos de sus seguidores le agradecen por hacerlo, la interacción en su cuenta lo demuestra.

“Hay temas o casos de los que hablo porque necesitan difusión y visibilidad”, expresó Abril a Vía Mendoza. El último tema que tocó Abril en su Instagram fue la menstruación, algo que sigue incomodando a pesar de que las mujeres menstrúan desde el comienzo de la humanidad.

No tiene miedo de hablar de los temas tabúes. @diamantinax_

Cosas cotidianas

Parece difícil creerlo, pero Abril no hace más que exponer las cosas cotidianas, lo que la mujer vive del día a día. Es más, su inspiración sale de lo mundano: “No es que saco mi inspiración de algún lado en particular. Me inspiro en las cosas cotidianas”, detalló la joven de 21 años.

Desde el 2016 Abril comenzó a forjar esta plataforma de la cual hoy habla, donde simplemente escribía todo lo que le parecía injusto. “Esos textos iban acompañados de algunas imágenes que yo hacía relacionadas con el tema que hablaba”, explicó la instagramer.

En 3 años, la joven llegó a tener 90 mil seguidores. Pero me cerraron la cuenta. “Había hecho un posteo denunciando y hablando sobre la pedofilia y la iglesia católica y parece que a Instagram no le gustó”, recordó Abril.

La joven intenta exponer como el machismo afecta a las mujeres. @diamantinax_

Ese obstáculo no la frenó, decidió abrir seguir su activismo en otra cuenta, la que actualmente está utilizando. “Volví a empezar de cero, y acá estoy”, dijo la joven.

Hoy tiene 39.500 seguidores y trata de cuidar un poco más los temas que habla, para evitar la censura de la red social, pero solo será “hasta encontrar alguna otra plataforma en la que me sienta un poco más libre y pueda tener la misma difusión”.

Los muchos seguidores traen cola

Abril reconoce que tiene influencia en sus redes sociales. Muchos acuden a ella por consejos, ayuda en tiempos de dificultad. “Muchos me escriben al privado contándome como sienten o como ayudo a través de lo que escribo y es increíble”, detalló la joven.

La instagramer revela que no hay un truco o secreto clave para llegar a tener ese gran número de seguidores. Solo cuesta “crear contenido que realmente le llegue a la gente, escribir sobre realidades en las que todas y todos hemos vivido”.

"¿Tenes celulitis, pelos y estrías? ¿Si? ¿Y qué? A nadie le importa, no podes negarte tu naturaleza", escribió la joven en un posteo. @diamantinax_

Además resalta que recibe mucho apoyo de sus seguidores, por lo que está muy agradecida. Pero así como recibe apoyo, recibe malos tratos también. “He sufrido plagios e incluso robos de cuentas grandes a mi contenido sin dar créditos”, comentó Abril.

Su única arma de represalia actualmente es exponer la situación en su cuenta, aunque tiene planeado reservar sus derechos de autor en un futuro.

Proyecto audiovisual

Hubo una época que Abril vivió en San Rafael y pudo observar como quedó la sociedad después de todo lo que sucedió con el femicidio de Paula Toledo, la joven que fue asesinada en el 2003. “Es un caso en donde la justicia prácticamente no existió e hizo todo mal”, expresó la joven.

Sus imágenes son impactantes pero así logra llegar a conmover sus seguidores. @diamantinax_

Dar cuenta de como actuó la justicia mendocina despertó algo en Abril, y está tramando un proyecto audiovisual. “La idea es hablar de estos casos sin justicia, más que nada para darle visibilidad y en cierta manera cuestionar y criticar la justicia desde mi perspectiva como estudiante de derecho”, detalló Abril.

Por el momento el proyecto se desarrolla con su celular a través de IGTV, pero su idea es llevarlo a Youtube y Spotify. Para ello necesita de fondos, que está intentando juntar con “cafecitos” virtuales, una metodología virtual de donar dinero.

Para participar de los cafecitos o simplemente observar el contenido que Abril crea, pueden hacerlo mediante su Instagram, @diamatinax_.