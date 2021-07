Con tan solo 16 años Sol Correa logra llegar a miles de personas para transmitirles un mensaje de amor propio. La joven influencer oriunda de General Alvear crea contenido sobre body positive en Tik Tok y ofrece tips de vestimenta a sus seguidoras.

Sol comenzó a publicar su contenido en la red social en septiembre del 2020. Gracias a que uno de sus videos se volvió viral actualmente la joven cuenta con casi 130mil seguidores.

La adolescente publicó un video en Tik Tok por error y desde ese momento no se detuvo. “Mi primer video lo subí sin querer, es decir, lo iba a subir privado y por distraída lo publiqué en la parte pública. Casualmente se hizo viral y desde ese momento no paré de hacer este contenido que amo y se que ayuda a miles de chicas como yo”, comentó a Vía Mendoza.

Los videos que las joven publica en sus redes sociales giran en torno a la creación de conjuntos de ropa y tips de indumentaria. “Hablo de moda, pero desde el punto de vista de una chica gorda”, afirmó.

La joven se siente orgullosa de poder ayudar con su contenido de body positive y por fomentar el amor propio. ”La discriminación que recibimos las personas gordas sigue estando a la orden del día. Una entra a un negocio de ropa y más de una vez te miran de arriba abajo juzgándote con la mirada”, indicó.

Sol Correa Tik Toker mendocina.

“Cansada de que me ofrezcan ropa de señora decidí comenzar aceptarme y buscar ropa que fuera acorde con mi edad. Desde allí, comencé a usar tops, minifaldas y jeans a mi cuerpo. Nunca más me vestí como la sociedad y las tiendas de ropa convencionales me lo imponen”, remarcó.

Sobre su contenido

Sol graba los videos en el living de su casa con su nuevo aro de luz. Motivada por sus seguidoras la joven publica videos para ayudar a que las personas que tienen sobrepeso puedan aceptarse y vestirse acorde a su edad.

“Miles de mujeres de todas las edades me escriben agradeciendo mi contenido. Me comentan que gracias a mis videos se animaron vestirse cancheras. El body positive me ayudó a crecer como persona, a tener amor propio y confianza en mí misma”, añadió.