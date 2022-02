Estamos acostumbrados a ver grandes obras en la vía pública y los disfrutamos, sin saber quien los creó. Ya sea en escultura, pintura o mural, están al ojo constante del público sin recibir el reconocimiento merecido.

Entre esas obras sin nombre están las famosas letras del Parque Canota, que fueron pintadas por una artista maipucina que usa el nombre Maléndula.

Se trata de Malen Bracamonte, una joven artista maipucina que ha tenido la oportunidad de pintar en numerosos puntos emblemáticos del departamento. Entre lo más destacado están las letras del nombre del parque ubicado en Luzuriaga.

La artista detrás

Malen es maipucina y se siente atraída al arte desde pequeña. “Dibujaba y pintaba, era la actividad que más me apasionaba”, expresó la joven a Vía Mendoza.

Tal era el amor que sentía sobre lo artístico, que en el verano disfrutaba más de quedarse dibujando que meterse a la pileta. Constantemente buscaba diferentes cosas para retratar, siendo muy curiosa por todo lo que tenía alrededor.

Asegura que no se queda en el molde de una sola técnica artística. Foto: Maléndula

A sus 11 años le pidió a sus papas que la cambiarán a una escuela artística y asegura que desde ese momento su vida cambió. Era ella y su arte, se sentía completa cada vez que levantaba un pincel o lápiz.

“Siempre fui una niña solitaria, a la que le costaba hablar y muy tímida. El dibujo me ayudó a no sentirme tan sola, creando así todo lo que me pasaba emocionalmente y expresarlo, como si fuera un puente que conectaba con mis sentimientos y los escupía hacia fuera”, detalló Malen.

La puerta que pintó la artista mendocina Malén, da una cálida bienvenida a los niños que ingresen a la sala.

Comenzó a escribir cuando tenía 16 años y a sus 17 eligió la carrera universitaria de Artes Visuales. Recientemente publicó un libro llamado “Fases 2019″, donde conecta la poesía y el arte a través del relato de lo que vivió en ese año.

El arte y sus obras

Malen es una artista multifacética, expresa que no puede elegir un solo tipo de arte como preferido.

“Me gusta crear un poco aquí y un poco allá, mezclar las técnicas. Me da por momentos, según mis estados de ánimo. Soy geminiana y eso varía un poco la cosa, en cuanto a tener un solo arte preferido”, contó la maipucina.

Ella fue parte de los artistas que pintaron este mural, dedicado a la promoción del género y diversidad. Foto: Maléndula

Hace de su momento artístico un ritual, expresando y creando según lo que sienta en el momento. Elige su material y su inspiración de acuerdo a sus sensaciones internas.

A su vez, tiene un camino bastante importante en el mundo artístico. En el 2018 ganó un concurso maipucino que le permitió pintar un mural en la Biblioteca Municipal Infantil del departamento. Un año más tarde volvió a ganar el mismo concurso y tuvo la oportunidad de pintar en vivo en la Vendimia Federal.

Junto a su colectivo artístico también pudo pintar el mural de la Biblioteca Julio Fernández Peláez, con una temática especial de género y diversidad.

Maléndula volvió a colorear las famosas letras del cartel del Parque Canota. Foto: Maléndula

La puerta dedicada a Liliana Bodoc en la Biblioteca Infantil también lleva el nombre de Maléndula. A pedido del área cultural de Maipú Municipio, le dio color al cartel del Parque Canota.

“Realizar estos trabajos a pedido me hacen sentir que mi arte es valorado y visto por muchas personas. Siendo maipucina, me siento muy feliz de ser representante de mi departamento promoviendo mi arte, resignificando el patrimonio cultural”, expresó la joven.

Está orgullosa de sus trabajos y desea seguir, recibiéndose de su carrera y fomentar los valores artísticos de sus raíces, especialmente de su querido Maipú.

