Un joven maipucino tenía pensado seguir el mundo de lo digital en su adolescencia, hasta que un día se vio obligado a hacer un asado. Descubrió que le gustaba y decidió aprender con videos de Youtube. Ahora es el encargado de una parrilla.

Se trata de Elías Carvajal, quien luego de pasar por la fotografía, sin pensarlo, se topó con la parrilla y ahora se especializa en el asado.

Una infancia con recuerdos de recetas

Elías sabe que tiene muchos pasatiempos, pero reconoce que hubieron algunos que nacieron en su infancia, sin darse cuenta. Su amor por la cocina fue uno de ellos.

“Tengo un par de recuerdos muy patentes de cuando tenía 7 años y mi papa me enseñaba a hacer milanesas de merluza”, contó Elías a Vía Mendoza.

Su papá había aprendido de su mamá y eran esas recetas las que Elías aprendió en su niñez. Una de las recetas que más recuerda es la del charqui, inclusive tiene memorias de ayudar a su papá a cocinarlo.

Disfruta mucho de cocinar a la parrilla, aunque al principio no quería saber nada. Foto: Gentileza

Cuando tenía 9 años, descubrió el mundo de la tecnología y lo digital. Se amigó con la filmación y la fotografía y por una época se “olvidó” de la gastronomía.

“En mi adolescencia me dediqué al 100% a la fotografía”, relató el maipucino, contando que hizo todo tipo sesiones para fiestas, revistas y hasta diarios mendocinos.

Un encuentro casual con la parrilla y su camino autodidacta

Como muchas otras personas, Elías decidió cambiar el rumbo de su vida en la pandemia. Pero la realidad es que no fue algo que el planificó. Es más, mientras estuvo emprendiendo con la fotografía, recordaba que no le gustaba cocinar.

“En ese tiempo con las fotos, nunca toqué una parrilla, hice un fuego, o toqué una cocina, más allá de hacerme unos fideos cuando hambre”, expresó el joven.

Busca ideas en videos de Youtube para mejorar sus técnicas. Foto: Gentileza

Pero un día se encontró que tenía que hacer un asado y no sabía cómo hacerlo. “Odiaba la parrilla y no sabía hacer fuego ni nada”, comentó, agregando que no le quedó otra que probarlo.

Y fue en ese momento que se encontró con algo que había quedado guardado desde su infancia. Relata que después de ese primer asado, “que bastante mal y quemado salió”, empezó a ofrecerse para hacer los asados.

“Empecé a aprender y me empezó a gustar. Era como un reto y me gustaba recibir la aprobación del paladar de la gente”, expresó Elías. Los halagos lo llevaron a querer hacer cosas nuevas y empezó a mirar videos de youtube para aprender.

Consigue trabajar en un restaurante en Cacheuta y en ese lugar logra aprender numerosas técnicas parrilleras. Luego trabaja en uno gourmet y aunque indicó que no le gusta esa rama de la gastronomía, si agradece todo lo aprendido.

Tiene planeado profesionalizarse aún más en la parrilla. Foto: Gentileza

“No tuve la oportunidad de estudiar gastronomía, es carísimo. Siempre fui autodidacta. Me meto de cabeza para buscar recetas, intentarlas, cometer errores y hacerlo de nuevo hasta que me saliera bien”, detalló Elías.

Encargado de una parrilla

La falta de aprendizaje profesional no lo detuvo en cuanto a oportunidades laborales, ya que actualmente está de encargado en una parrilla.

En este lugar es donde se está especializando en la parrilla, la llama y la estaca, que según él es la mejor parte de la gastronomía: “Me encanta el humo y que te quemes cocinado”.

Para él, el camino es aprender de sus errores. Foto: Gentileza

Está agradecido con quienes lo ayudaron a crecer y lo bancaron en su camino, especialmente aquellas personas que comieron asados arrebatados y costillares quemados. Es que para él, con la prueba y el error se aprende, con el empujoncito de Youtube y los consejos de cocineros experimentados.

“Siempre es bueno estudiar pero bueno, si no podes, hay que meterle fruta con lo que tenes”, concluyó, animando a todos los que sueñan con lograr algo y que creen que no pueden por falta de recursos.

