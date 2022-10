El hincha de Gimnasia que perdió el ojo en la represión pide ayuda para pagar los gastos médicos

Rodrigo Arballo, un hincha de Gimnasia de 38 años, sufrió una fractura de malar y pómulo durante la tragedia ocurrida el pasado 6 de octubre en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Ahora pide solidaridad de todos aquellos que puedan aportar dinero para pagar la intervención quirúrgica.

“Tengo un transporte escolar y me arruinaron la vida. No voy a poder volver a manejar”, dijo el hincha. Además de las fracturas que padeció, Rodrigo perdió el ojo izquierdo luego de ser atacado por los efectivos durante el partido entre Gimnasia y Boca.

El jueves pasado, el hombre tuvo que ser sometido a una operación durante cinco horas y su familia comenzó una campaña solidaria ya que no cuenta con el dinero necesario para cubrir los gastos hospitalarios.

Los médicos aplicaron cerca de ocho placas en la cara del apasionado del fútbol para poder reconstruir la zona afectada.

Rodrigo Arballo perdió su ojo izquierdo a raíz de una bala de goma. Foto: 0221.com.ar

La palabra del hincha de Gimnasia luego del incidente

Al ser consultado sobre lo que pasó en el recinto deportivo de Gimnasia, Rodrigo aseguró a 0221.com.ar que la policía le disparó “a un metro” de distancia y le arruinaron la vida. “Me explotó el ojo”, contó.

Según el testimonio de la víctima, la situación lo tiene realmente angustiado y destacó que los afectivos actuaron de manera planificada, por lo que fue “muy raro” todo lo que pasó esa noche.

“Llegué 20 minutos antes del partido y las puertas ya estaban cerradas, algo que nunca se había visto. Estaba contra la valla con mi ticket en la mano y empezaron a empujarme. Cuando me di vuelta para ver qué pasaba recibí el disparo en la cara”, detalló Arballo.

Rodrigo Arballo, hincha de Gimnasia que fue víctima en los incidentes del partido con Boca. Foto: Redes sociales

Después de recibir el disparo, el joven dijo que le pegaron un piedrazo en la cara y se desmayó. Cuando su hermana lo encontró inconsciente, lo llevó como pudo hasta el hospital. “Me arrastró hasta el auto que estaba a unas 15 cuadras y me llevó al hospital San Martín, en donde no quisieron atenderme. Después de eso me llevó al Rossi en donde me dejaron internado”, narró.

“La Policía ya sabía lo que iba a hacer. Estaba todo planeado. Fui a ver muchos partidos, con más gente que la que había contra Boca y nunca había pasado algo así. Para mi hubo algo planificado”, afirmó el herido.

En este contexto, los familiares del hombre de 38 años se vieron obligados a pedir “una colaboración para costear todos los gastos que esto requiere” y esperan su pronta recuperación lo antes posible.

Por su delicado estado de salud, Arballo pidió encarecidamente que quienes quieran ayudarlo pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria a su cuenta con alias VEINTIDOS.RODRIGO.