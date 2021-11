En horas de la tarde de este miércoles el Ministerio de Trabajo y Empleo provincial dictó la conciliación obligatoria entre las partes involucradas en el conflicto -el Gobierno jujeño y el sindicato de los trabajadores bancarios- que amenazaba con paralizar la atención en los bancos en la provincia de Jujuy este jueves y viernes.

//Mirá también: Novedades urgentes en el caso del ex Banco de Desarrollo de Jujuy

Por tal razón la intervención a cargo de la conducción de la Seccional Jujuy de la Asociación Bancaria (AB) suspendió el paro por 48 horas que había sido anunciado para ambas jornadas y confirmó que concurrirá a la mesa de negociaciones convocada para el viernes por la mañana.

“NO ES UN BANCO”

La protesta se enmarca en el conflicto que los bancarios mantienen con el Gobierno provincial, derivado de la decisión de disolver y liquidar el ex Banco de Desarrollo de Jujuy (por décadas denominado Banco de Acción Social-BAS) para ajustarse a la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que requirió de la sanción de una ley -la número 6.233 de disolución y liquidación del Banco de Desarrollo Sociedad del Estado- por parte de la Legislatura y que empleados y gremio rechazaron.

“No otorgaba créditos, no tiene tarjeta de crédito, no tiene cajeros, no cumple con las funciones de un banco, pero los trabajadores, que hay muchos que vienen de muchos años, cobraban como bancarios, es decir que cobran mucho más que los demás empleados públicos”, dijo a Vía Jujuy el ministro de Trabajo y Empleo de la Provincia, Normando Álvarez García.

El ministro de trabajo y Empleo de Jujuy, Normando Álvarez García, en la entrevista con Vía Jujuy Radio.

Agregó que “hay casos de trabajadores que están próximos a jubilarse y el Gobierno les ha ofrecido continuar pagándoles su sueldo hasta acogerse a la jubilación como empleados bancarios”, pero todo es materia de discusión, partiendo -apuntó el Ministro- de que “el Gobierno quiere encontrar una solución para no perjudicarlos y que realmente lleguemos a un acuerdo, pero sabiendo que no es un banco”, condicionó.

LAS RAZONES DEL CONFLICTO

“Hasta ahora no hubo nada que permita cambiar el rumbo, porque no se abonan los salarios y hay trabajadores que no pueden atenderse en las obras sociales”, describió por su parte el interventor de la Asociación Bancaria en Jujuy, Oscar Álvarez.

El dirigente exigió también que el Gobierno provincial “acate las resoluciones judiciales” en relación con lo estipulado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) “y observe lo dispuesto por un fallo del Juzgado Nacional Laboral -dijo Álvarez- para que se respete a los trabajadores en todas las condiciones laborales que corresponden a la actividad bancaria”, lo cual no es reconocido por las autoridades.

Como se dijo, frente a la comunicación de las medidas de fuerza dispuestas por el sindicato, el Ministerio de Trabajo provincial activó el procedimiento de “conciliación obligatoria”, convocando a las partes en conflicto para este viernes a las 9:30 en la Sala Virtual del Ministerio de Trabajo.

“La idea es que en la mesa de discusión encontremos una solución el viernes”, señaló Álvarez García.

//Mirá también: Tras 49 años, el Banco de Desarrollo de Jujuy cerrará sus puertas

Según interpretó el gremio, la conciliación ordenada por la cartera laboral obliga al Poder Ejecutivo provincial “a retrotraer la situación al momento previo al conflicto, por lo que el Banco de Desarrollo en liquidación y/o Agencia de Desarrollo deberá abonar los salarios de septiembre y octubre según el escalafón y categoría bancarias, los aumentos salariales obtenidos en la paritaria nacional del gremio y las sumas respectivas por el Día del Bancario”.