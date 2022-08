Cuando aún resuenan los ecos de una suerte de “entronización” de Sergio Massa como “súper” ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, impiadoso sentenció sin más que el Frente de Todos “está terminado”, pero lejos de especular con esto, durante una intensa jornada política en el partido de Avellaneda arengó a sus correligionarios bonaerenses para tomar razón de que “la UCR no puede ser partido nacional sin ser fuerte en la provincia” de Buenos Aires.

Durante su recorrida por esa ciudad de la zona sur del Gran Buenos Aires, Morales almorzó con comerciantes y empresarios locales y se reunió con dirigentes y miembros de la Juventud Radical, para finalmente encabezar un acto en el Comité de la UCR de Avellaneda.

“NO HAY PLAN, NO HAY RUMBO”, DICE MORALES

En este marco el jujeño acusó que la crisis imperante en el país es “culpa del Frente de Todos, que está terminado”, planteó que el Gobierno nacional “tiene que resolver la crisis económica y social”, pero para ello “antes debe superar sus peleas internas”, recomendó por enésima vez, y analizando las noticias más recientes advirtió que “no hay plan, no hay rumbo y no hay medidas concretas, sólo anuncios generales que no sabemos si los cumplirán”.

Anotado en la disputa presidencial de Juntos por el Cambio rumbo a los comicios del año próximo, Morales aseguró que mientras el Frente de Todos “está terminado”, el radicalismo “está generando entusiasmo”, muestra de lo cual -afirmó- es que “volvió a los comités mucha gente que se había ido”.

"Al populismo hay que quebrarlo en el conurbano. Si le ganamos aquí, el populismo termina", dijeron con convicción dirigentes de Avellaneda durante la visita del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, a esa ciudad. Foto: Vía Jujuy

En ese plano reiteró que su compromiso es “acompañar al radicalismo de todo el país, caminando los barrios y dialogando con la gente”, pero siendo más puntual avisó a su auditorio que “la UCR no puede ser partido nacional sin ser fuerte en la provincia” de Buenos Aires.

“La elección del año pasado nos dio más musculatura precisamente por la performance lograda en Buenos Aires”, recordó, y en esa línea abogó por que “más que nunca tenemos que unirnos y hacer las cosas bien: consolidar Juntos por el Cambio como herramienta de transformación frente a la ineficacia y la anarquía del Frente de Todos”.

Para tal fin insistió con la importancia de avanzar con una “ampliación de la base política y partidaria de Juntos por el Cambio”, propiciando el diálogo con más fuerzas políticas.

En diferentes etapas de la jornada acompañaron a Morales el experimentado dirigente Juan Manuel Casella -exministro de la Nación y legislador mandato cumplido (m.c.)-; el senador nacional Eduardo Peteco Vischi, los diputados nacionales Sebastián Salvador y Damian Bazze, la diputada provincial Nazarena Mesías; el secretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunesi; y el intendente de Brandsen, Daniel Capelletti, entre otros dirigentes.