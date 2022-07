Finalmente, tras más de 50 salidas de funcionarios, este jueves llegó la confirmación de que Boris Johnson va a renunciar a su cargo. El Primer Ministro de Reino Unido afronta una grave crisis política y desde su propio partido pidieron que se vaya del cargo.

Si bien su salida es inminente, Johnson planea quedarse en el poder hasta la conferencia de Tory del mes de octubre. Sin embargo, son varios los funcionarios que piden que su salida se concrete de inmediato. Ahora, el Premier está escribiendo su discurso “personalmente” y hablará al país para hacer el anuncio oficial.

Boris Johnson afronta una grave crisis política, donde se fueron un total de 52 funcionarios de su gobierno.

Ahora la crisis aparecerá nuevamente por las disputas para remover a Johnson de su cargo de forma inmediata. Sin embargo, el líder del partido conservador prometió quedarse hasta octubre en el cargo.

Se espera que durante el transcurso del día anuncie un nuevo gabinete, con nuevos ministros, para coordinar el traspaso de mandato. El Primer Ministro está sumergido en una importante crisis tras el Brexit que provocó una importante falta de combustible y la guerra entre Rusia y Ucrania, con sanciones irrisorias para ciudadanos rusos en el país, como también las fiestas que realizó durante la cuarentena en medio de la parte más dura del conflicto.

Gran Bretaña se encuentra en una profunda crisis constitucional, que finalmente va a caer en manos de la reina Isabel .Se esperan en el país decisiones fundamentales sobre el recorte de impuestos y el costo de vida, que Boris quiere imponer y a las que el partido se opone.

Boris Johnson podría quedarse hasta octubre como Primer Ministro.

Qué buscan los ministros que quieren que se vaya ya Boris Johnson

Los diputados conservadores no aceptan la propuesta de que Johnson se quede hasta octubre, sino que apuntan a un primer ministro “caretaker” se ocupe del poder ahora para finalizar con la transición. Pero la decisión será un pedido de la reina, a quien el actual Primer Ministro debe informar que renuncia y ella decidirá quién se quedará en el poder.

La Reina Isabel será la encargada de decidir quién se quedará a cargo del poder en Reino Unido.

Se habla de Dominique Raab, el viceprimer ministro y ex canciller, como su temporario reemplazante, o Theresa May, la ex primera ministra, a quien Boris finalmente logró echar en medio de las negociaciones del Brexit.