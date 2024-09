Kate Middleton confirmó que concluyó su tratamiento de quimioterapia: «Increíblemente duro»

El 22 de marzo de 2024, los medios internacionales presentaron un video de Kate Middleton, la princesa de Gales. Ahí, en medio de un jardín con lavandas, confirmó que padecía de cáncer y que debía someterse a tratamiento.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La operación fue exitosa. Sin embargo, los exámenes después de la operación destacaron que el cáncer estaba presente (...) Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, comunicó la princesa en el video.

Tras confirmar la noticia, Kate Middleton comenzó sus sesiones de quimioterapia y suspendió sus presentaciones públicas (sin contar su excepción para el Desfile de Cumpleaños del Rey Carlos III). Durante ese tiempo, le agradeció a sus seguidores por el apoyo.

Kate Middleton teme que su hijo George herede la pasión secreta del príncipe Guillermo.

“Estoy deseando asistir al Desfile de Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sabiendo que aún no estoy fuera de peligro”, escribió la princesa previo a su presentación el Desfile.

Ahora bien, a casi seis meses de anunciar su diagnóstico, la princesa de Gales anunció una importante noticia: culminó sus sesiones de quimioterapia.

Así fue el anuncio de Kate Middleton sobre el fin de sus quimioterapias

El anuncio de la esposa del príncipe Guillermo se presentó en uno de los videos más personas e íntimos de la familia. Ahí, se presentó a la familia en sus vacaciones por el bosque y la playa.

“A medida que el verano llega a su fin, no puedo expresar el alivio que siento al haber terminado mi tratamiento de quimioterapia”, anunció la princesa de Gales en voz en off.

Seguidamente, con videos inéditos de sus hijos y esposo, reflexionó sobre el difícil camino que sobrepasa una persona con cáncer. “Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia (...) La vida, tal como la conocemos, puede cambiar en un instante”.

Kate Middleton junto al príncipe Guillermo de Gales y sus hijos George (extremo derecho) Charlotte (medio) y Louis (extremo izquierdo).

Finalmente, con unas emotivas imágenes de su familia jugando con los padres de Middleton, aseveró que aún quedaba un largo camino de recuperación.

“Hacer lo que pueda para mantenerme libre de cáncer es ahora mi enfoque. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene. Sin embargo, espero volver al trabajo y asumir algunos compromisos públicos más en los próximos meses cuando pueda”, aseveró Middleton.