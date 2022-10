Mundial de Qatar 2022: Ehteraz, vacunas, Hayya, medicamentos y guía para evitar sorpresas en el aeropuerto

Antes de viajar al Mundial de Qatar 2022 se requieren de varias horas de “estudio” sobre qué documentos se necesitan para ingresar al país anfitrión: hay que tener a mano ciertos documentos y algunos deben ser previamente aprobados.

Lo más importante es asegurarse de tener un pasaporte con vigencia mayor a seis meses y tener aprobada la Hayya Card, que requiere autorización del gobierno qatarí, por eso, es recomendable hacerla con tiempo.

La tarjeta Hayya (cuyo nombre en árabe significa “¡Vamos!”) funciona como un fan ID y como visa de ingreso a Qatar. Es personalizada y originalmente era emitida solo para quien sea poseedor de un ticket para partidos del Mundial; sin embargo, debido a la alta demanda de entradas, desde el gobierno anunciaron ahora que cada aficionado internacional que la haya tramitado tienen la opción de invitar hasta tres personas sin tickets a Qatar.

Para obtener la tarjeta es excluyente tener hospedaje previamente, es decir, nadie puede entrar sin este a Qatar.

La reserva se puede hacer a través de la página oficial de la FIFA o por fuera de ella, siempre que sea un host aprobado por esta entidad. Además, otra alternativa es alojarse en la casa de amigos o familia que residan en Qatar: cada casa podrá hospedar hasta 10 turistas, pero previamente deben registrarse en la página oficial de la FIFA como en “Host via Accomodation”.

Los aeropuertos de Qatar esperan recibir cerca de un millón de turistas. Foto: (Foto: AP/Michael Probst)

Asimismo, la tarjeta (física o virtual, ya que se puede utilizar desde la app que se descarga tanto en Apple Store como Play Store) se deberá mostrar en el ingreso a los estadios y también es necesaria para ingresar a Qatar, ya que reemplaza a la visa.

Además, la tarjeta permitirá utilizar el metro gratis durante toda la Copa del Mundo y también ingresar sin visa a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita, este último con previo registro en la plataforma de visa nacional unificada saudí.

¿Las vacunas son necesarias para ingresar a Qatar?

Las medidas para viajar han variado en los últimos meses respecto a la prevención de Covid-19. Actualmente, la vacunación no es obligatoria para ninguna de las personas que se dirijan a Qatar para el Mundial, que comenzará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre. Tampoco es necesario hacer cuarentena.

Sin embargo, quienes viajen antes de esta fecha deberán cumplir con los requisitos de vacunación que exige este país y que se pueden consultar en la página oficial del Ministerio de Salud Pública qatarí (MOPH).

Es obligatorio mostrar una prueba negativa de Covid-19 al ingreso: un resultado negativo de una prueba PCR realizada en las 48 horas anteriores a la llegada o de una prueba rápida oficial realizada dentro de las 24 horas. Se debe tener en cuenta que solo se aceptarán pruebas rápidas de antígeno realizadas en centros médicos oficiales y no auto-tests.

No se necesitan vacunas contra el Covid-19 para ingresar A Qatar. Foto: Orlando Pelichotti

Qué es Ehteraz, la app obligatoria para moverse por Qatar

Hay una aplicación clave que todos deberán tener: Ehteraz. Es una app de uso diario para los residentes y turistas en Qatar, ya que se suele pedir en la entrada del metro y de cualquier edificio, incluso en los centros comerciales.

Ehteraz tiene como objetivo rastrear potenciales casos de Covid-19 en territorio qatarí. Fue desarrollada por el Ministerio del Interior de Qatar y determina el estado de cada individuo; quien posea el estado “verde” podrá moverse libremente, sin embargo, quien tenga coronavirus tendrá estado rojo y quien esté en cuarentena preventiva, amarillo.

“Se requiere un Ehteraz verde (que muestre que el usuario no tiene un caso confirmado de COVID-19) para ingresar a cualquier espacio público cerrado”, dijeron los organizadores de la Copa del Mundo en un comunicado el jueves.

Ehteraz, la app obligatoria para moverse por Qatar. Foto: (Foto: Captura)

¿Qué pasa si no tengo datos móviles en mi teléfono para usar Ehteraz?

Esto no será un problema ya que la app funciona mediante Bluetooth.

¿Hay que hacer el pre-registro online de Ehteraz?

Todos los turistas que visiten Qatar antes de la Copa del Mundo deben llevar a cabo un pre-registro en Ehteraz.gov.qa, donde se deberá completar un formulario con datos personales y con certificados referidos al Covid-19. A las pocas horas se recibirá un mail confirmando si el registro fue aprobado. Sin embargo, no deberán realizarlo durante el Mundial quienes tengan la Haya Card.

¿Se puede viajar a Qatar con medicamentos?

Un tema que usualmente preocupa a los viajeros es el momento en que revisen sus valijas en el aeropuerto, ya que durante años hemos visto películas y programas donde los personajes viven malos momentos en el aeropuerto cuando viajan a los países del Golfo.

Por eso, mucha gente teme que si llevan medicamentos, cremas y productos de belleza puedan ser interpretadas como drogas no autorizadas en el país y que se las quiten. Algunos llegan incluso a pensar que podrían tener consecuencias legales.

La preocupación crece si se lleva a cabo una búsqueda en Google que diga “medicamentos prohibidos en Qatar”. Allí aparecen decenas de páginas web con listados que indican que los medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas son ilegales, lo que llevará a todos a revisar si los medicamentos que pensaba llevar contienen alguna de ellas.

En estas listas aparecen medicamentos que contengan Clonazepam, Diazepam (o alguna de las drogas de la familia “pam”), Tramadol, Xanax, Valium, Lamotrigina, entre otros. Sin embargo, muchos de estos no son ilegales y algunos hasta se pueden comprar en farmacias, aunque no todos son fáciles de conseguir para extranjeros. Para comprar alguno de los medicamentos “pam” se deberá tener una receta de un doctor con matrícula qatarí y los que contengan Lamotrigina son de venta libre, aunque otros como el Xanax no se consigue.

Por eso, hay que tener en cuenta que ingresar con ellos a Qatar no traerá problemas siempre y cuando hayan sido recetadas por un doctor para tratamiento personal y sean transportados en la valija de mano. Es estrictamente necesario tener este certificado del médico, donde aparezca también la justificación del tratamiento.

Los medicamentos para la anticoncepción se consiguen en cualquier farmacia. Foto: (Foto: Vía País)

Incluso, para mayor tranquilidad, la receta puede legalizarse en el Ministerio de Salud argentino, a través del sistema online TAD, en “certificación de matrículas”. El trámite tiene un costo de $300 y toma de dos a tres días hábiles. También una vez finalizado este trámite puede legalizarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, estos trámites no son necesarios y quedan a decisión de cada uno.

Otra pregunta recurrente tiene que ver con los tratamientos de anticoncepción, sin embargo, la respuesta es muy fácil: son de venta libre y se consiguen en cualquier farmacia, aunque las marcas no sean las mismas que se consiguen en Argentina.

Alcohol y cigarrillos electrónicos en Qatar

Respecto al alcohol, está terminantemente prohibido su ingreso a Qatar y cualquier bebida de este tipo será confiscada en el aeropuerto.

Lo mismo pasa con los cigarrillos electrónicos. Aunque fumar cigarrillos es una práctica muy, muy popular en países árabes, los “vapes” están prohibidos y serán confiscados. Asimismo, quien sea encontrado en posesión de ellos se enfrenta a multas de hasta cinco cifras.