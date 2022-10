Mundial de Qatar 2022: ¿es posible beber alcohol y “salir de fiesta” en un país islámico?

El Mundial de Qatar 2022 se acerca y las dudas y mitos sobre la vida en el país cobran protagonismo, ya que es la primera vez que una Copa del Mundo se realiza en un país árabe e islámico. Quienes viajen tendrán una gran oportunidad para conocer una cultura diferente, recorrer museos y mercados, sin embargo, muchos querrán salir a celebrar luego de los partidos. Allí surge la gran incógnita: ¿se puede salir a festejar y beber alcohol o la ley islámica lo prohíbe?

Para responder esta pregunta primero es necesario aclarar que el hecho de que Qatar sea “país islámico” hace referencia a que la religión oficial del país es el Islam y que la mayoría de su población profesa esta religión, es decir, esto equivale a decir que Argentina es un “país católico”, y significa que hay libertad de culto: muchas personas no son musulmanas y no tienen obligación de seguir sus costumbres, aunque sí respetarlas.

Asimismo, la ley en Qatar se basa en la sharia o ley islámica, sin embargo, este no es un cuerpo legal único, sino que tiene distintas interpretaciones y no se aplica de la misma forma en cada país. Por ejemplo, en Irán es obligatorio que las mujeres usen velo, sin embargo, en Qatar solamente se recomienda usar ropa modesta y mantener cubiertos los hombros y las rodillas.

Algo similar pasa con las bebidas alcohólicas: mientras que en Arabia Saudita están prohibidas, en el país anfitrión del Mundial está permitido en muchos bares.

Para ingresar a cualquier bar se debe ser mayor de 21 años. Foto: (Foto: Freepik)

¿Hay bares y boliches en Qatar?

La mayoría de los hoteles cinco estrellas tienen al menos un bar o boliche que es frecuentado principalmente por turistas o extranjeros. La mayoría son espacios cerrados, aunque algunos se ubican en la playa, y en ellos no rige el código de vestimenta del resto del país.

En estos lugares no suele haber qataríes, ya que en general son muy conservadores y no van a lugares donde se venda alcohol o con clima “de fiesta”.

Por otro lado, en estos lugares no se encontrarán musulmanas porque, por un lado, en general salir a bailar no está en sus costumbres, y por otro, porque el ingreso con hiyab o velo está prohibido. Muchas jóvenes extranjeras que profesan el Islam muestran rechazo hacia esta regla y piden a los clubes que se las deje ingresar con el cabello cubierto (ya sea velo, gorro o cualquier prenda que cubra todo el cabello), ya que quieren disfrutar con sus amigos no musulmanes y no pueden hacerlo por el simple hecho de usar hiyab.

Sin embargo, los hombres musulmanes no tienen este problema: muchos frecuentan bares y clubes sin restricciones, ya que no tienen que usar una prenda de vestir específica, y algunos incluso beben alcohol a pesar de que su religión no lo permita.

Los bares están repartidos por diferentes zonas, aunque muchos están en West Bay. Foto: (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

La lista de bares es larga; algunos tienen fiestas latinas, otros de eléctrica, salsa, etc. En general abren jueves, viernes y sábados, ya que los días de fin de semana en Qatar son el viernes y el sábado, aunque algunos también tienen fiestas durante la semana hasta las 2 de la mañana, que es el horario límite permitido para eventos por la ley.

Quiénes pueden comprar alcohol en Qatar

Cualquier persona mayor de 21 años puede comprar alcohol en los bares habilitados. Todos tienen cerveza, cocktails y tragos de autor. En algunos lugares incluso se consigue fernet.

Sin embargo, los turistas que viajen para el Mundial no podrán comprar alcohol para tener en sus casas, ya que para eso se debe contar con una identificación como residente qatarí y tramitar una tarjeta especial que muchas veces debe tener previamente el permiso del sponsor o empleador.

Se organizan muchas fiestas de música electrónicas o de música latina. Para la época del Mundial algunos boliches ya han anunciado los 'line ups' con los DJs invitados. Foto: (Foto: Freepik)

Qué hay que evitar en Qatar respecto al alcohol

Está prohibido el ingreso a Qatar con bebidas alcohólicas de cualquier origen . El mismo será confiscado por las autoridades aeroportuarias incluso si fue comprado en un duty free.

No se puede beber en lugares públicos . Por ley, no se pueden tomar bebidas alcohólicas en la calle, parques, playas o cualquier lugar público, a excepción de las playas con bares autorizados.

Evitar el estado de ebriedad, ya que salir a la calle en estas condiciones podría resultar en severos problemas legales.

El precio de los cocktails en la mayoría de los bares ronda los 50 riyales. Foto: (Foto: Instagram/@torotorodoha)

¿Cuáles son los precios en bares y clubes de Qatar?

En general el ingreso a los bares y clubes en Doha es gratuito para las mujeres y varía para los hombres según el lugar y el día de la semana. Sin embargo, para algunas fiestas específicas sí se cobra entrada. Por otro lado, los precios de las bebidas suelen ser elevados.

Agua o gaseosas: 5 dólares estadounidenses. En restaurantes sin alcohol cuestan un dólar.

Fernet (sin Coca-Cola): 12 dólares

Cocktails: a partir de 17 dólares

Cerveza: a partir de 12 dólares, aunque durante los happy hours pueden conseguirse con el 30 por ciento de descuento.

Champagne: entre 85 y 95 dólares

*Por Jessica Costa, periodista en Qatar.