Mundial de Qatar 2022: claves sobre el código de vestimenta, qué hay que evitar y qué pasa si no se lo respeta

En Qatar, el país anfitrión del Mundial 2022, la mayoría de la población profesa el Islam y sigue ciertas pautas de vestimenta en base a esta religión. Sin embargo, la ley de este país no demanda que las mujeres se cubran la cabeza ni que usen ropa específica, sino que dictamina que todos deben “vestirse modestamente” y aporta ciertas recomendaciones cuya clave es no tener al descubierto rodillas ni hombros.

Los qataríes se visten de forma muy tradicional de acuerdo a su cultura, por lo tanto, es bastante fácil identificar quién es local y quien no: los hombres lucen un traje blanco con un pañuelo en la cabeza sujeto por una cuerda y las mujeres suelen llevar un velo que cubre su cabeza y un vestido llamado abayya, ambos de color negro. Algunas de ellas también cubren su cara y solo dejan al descubierto sus ojos.

La vestimenta de los hombres en Qatar tiene que ver con la cultura local y las tradiciones de la región del Golfo.

Existen ciertos restaurantes y centros comerciales que son frecuentados principalmente por qataríes, donde se encontrará una postal en blanco y negro solo interrumpido por las coloridas -y lujosas- carteras y zapatos de las mujeres. Lo mismo ocurre en edificios gubernamentales, donde los encargados de atención al público son todos nacidos en este país. La excepción ocurrirá en los días festivos tales como el Día Nacional de Qatar, donde las mujeres lucen trajes con diseños de colores y una máscara de metal llamada batula que se usaba en la región hace cientos de años.

Una máscara de metal llamada batula que se usaba en la región hace cientos de años. Foto: (Foto: ViaPais/Jessica Costa)

Sin embargo, no se encontrará la misma imagen en Souq Waqif, el mercado del centro de la ciudad: esta zona antigua e histórica es visitada principalmente por turistas y quienes trabajan en sus tiendas son inmigrantes, por lo tanto, sus calles se llenan de colores con ropa típica de India y de países de Asia Central, abayyas bordadas de las musulmanas de otros países y turistas en jeans.

A pesar de que no se espera que los extranjeros vistan trajes árabes ni que se cubran el cabello como indica el Islam, tanto hombres como mujeres deben evitar usar pantalones por cortos (shorts, berdumas o polleras) y remeras o camisa sin mangas. De no cumplir con estos requisitos, se les prohibirá la entrada a hospitales, universidades públicas o edificios del gobierno.

El código de vestimenta en la Universidad de Qatar, similar a los de edificios públicos y hospitales. Foto: (Foto: ViaPais/Jessica Costa)

Además, los hombres deben mantener sus remeras puestas, a excepción de la playa o en piletas privadas. Por eso, se debe tener en cuenta que quedar con el pecho descubierto en la tribuna de un partido de fútbol podría ser penado, aunque el control probablemente se volverá difícil para las autoridades en eventos deportivos con miles de personas como los que ocurrirán en el Mundial.

Por otro lado, la única situación en que las mujeres se verán obligadas a cubrirse la cabeza con un velo será al ingresar a una mezquita, es decir, los edificios que los musulmanes destinan al rezo. Esta norma rige para las mezquitas en cualquier parte del mundo y también contempla la necesidad de tener cubiertos hombros y rodillas.

La Universidad de Qatar alojará a dos selecciones importantes (Qatar University)

Cómo es el dress code en hoteles cinco estrellas de Qatar

El código de vestimenta dentro de los hoteles cinco estrellas de Qatar es totalmente diferente al de calle, tanto que al cruzar sus puertas parece que de repente se hubiese viajado a un país europeo.

Aunque oficialmente allí rige el mismo dress code, es un lugar repleto de turistas donde podrán utilizar la ropa que deseen y no tendrán ningún llamado de atención, ya sean pantalones cortos, remeras sin mangas, vestidos off-shoulders, microshorts, crop tops, etc.

Esto también aplica para los bares y clubes ubicados en los complejos y donde pueden ingresar personas que no se hospeden allí. Sin embargo, se debe ser cuidadoso de no utilizar transporte público vestido de esta forma.

Además, incluso en las playas de estos hoteles las mujeres podrán usar bikini sin problemas, aunque se debe consultar si hay sectores separados para ellas y para quienes utilicen burkini, un traje de baño que cubre todo el cuerpo.

La'eeb, la mascota del Mundial, está inspirada en la ropa tradicional que usan los hombres en Qatar. Foto: FIFA

¿Qué pasa si no se viste “modestamente” en Qatar?

El código penal de Qatar establece que se debe cumplir con el orden público y el decoro emitido por las autoridades públicas. Prohíbe el uso de “ropa reveladora o indecente” y dice que quienes no cumplan podrán ser castigados.

Sin embargo, no hay controles del gobierno en las calles y algunos locales alegan que no se hace lo suficiente para que los visitantes comprendan la importancia de que los visitantes respeten la cultura local utilizando ropa no reveladora.

Por la falta de control estatal respecto a la vestimenta, se han desarrollado campañas de instituciones no gubernamentales, como el Centro de Cultura Islámica de Qatar, para concientizar a los extranjeros respecto al código de vestimenta.

Las mujeres en Qatar generalmente usan velo y abayya, ambos de color negro.

Por qué el código de vestimenta es diferente en cada país de Medio Oriente

Qatar es un país donde la religión oficial del Estado es el Islam y su ley está basada en el derecho islámico o sharia, que en árabe significa “camino” y que alude al camino que deberán seguir los musulmanes en su vida.

Sin embargo, la sharia varía dependiendo del país y de las líneas religiosas que este siga. Esto ocurre porque el Islam no tiene una estructura superior centralizada, haciendo que los libros antiguos que son la base de su religión queden sujetos a interpretación.

Por estos motivos, las obligaciones respecto a la vestimenta son diferentes en cada país de Medio Oriente y es recomendable que los turistas las consulten antes de preparar las valijas. Además, por ejemplo, muy lejos están las normas de los países del Golfo Pérsico de las de Turquía, uno de los países más turísticos de la región donde el Estado es laico y sus leyes no están basadas en la sharia.

Qataríes caminando en el mall Al Hazm, frecuentado por locales. Foto: (Foto:VíaPaís/Jessica Costa)

Asimismo, para tranquilidad de las turistas, las flexibles leyes de Qatar distan mucho de las de Irán, que ha estado en el centro de las noticias en las últimas semanas por el asesinato de Mahsa Amini, en principio porque siguen las bases de distintas ramas del Islam: en el país anfitrión del Mundial la mayoría de la población es sunita y en el persa es shiita.

En Irán, el gobierno es extremadamente duro con sus leyes respecto a la ropa y obliga por ley a las mujeres a cubrirse todo el cuerpo con vestidos holgados y la cabeza con hiyab, independientemente de cuáles sean sus creencias. No hay posibilidad de elección y la “Policía de la Moral” controla que las mujeres cumplan con estas estrictas normas.

Es decir, la situación respecto a la vestimenta en Irán tiene su base en la ley islámica, sin embargo, se aplica según la interpretación del gobierno y, por eso, coarta la libertad de sus habitantes, lo que difiere de las posibilidad de elección de las que gozan las musulmanas en otros países, como en Qatar.