Lionel Messi contó cómo vive la previa del Mundial de Qatar 2022 y por qué el grupo “es parecido al del 2014″

El gran objetivo para Lionel Messi es el Mundial de Qatar 2022 . A poco más de un año del título de la Copa América en el Maracaná ante Brasil, el capitán de la Selección Argentina dio detalles en una entrevista con Star+ sobre cómo viven los jugadores estos días previos a la gran cita.

Aclaró que “Argentina es candidata siempre” pero que “no somos los favoritos”. “Está bueno bajar los decibeles, le vamos a pelear de igual a igual a cualquiera pero no nos creamos que somos los campeones” advirtió el capitán del equipo. Sin nombrarlas, también dijo que “hay selecciones que están por encima” de Argentina.

“Es importantísimo ganar el primer partido y no va a ser fácil”, señaló Leo. Además, remarcó que “muchos chicos van a jugar su primer Mundial, su primer partido, quieras o no esa ansiedad no sabés cómo la va a manejar cada uno”.

Messi junto a De Paul y Papu Gómez, una amistad de selección. Foto: EFE

También recordó lo sucedido en Rusia 2018: “Creíamos que iba a ser fácil, que íbamos a ser primeros del grupo y estábamos mirando los cruces...y no”.

Actualmente, en redes sociales el grupo se muestra feliz y publican distintas bromas y vivencias en la concentración. El grupo es casi el mismo desde 2019 con Lionel Scaloni como entrenador y eso puede influir a la hora de jugar.

Lo más similar que se había visto fue en 2014, con Alejandro Sabella como entrenador. En aquella Copa del Mundo, Argentina llegó a la final y cayó 1 a 0 ante Alemania en el Maracaná.

“Veo cosas muy parecidas al 2014 a nivel de grupo(...) Es muy similar, donde nos llevábamos bárbaro, no veíamos la hora de que lleguen los partidos de Selección para estar juntos, nos quedaba corto el tiempo”, recordó el jugador del PSG.

“Yo soy uno más del grupo, intento integrarme yo a ellos, porque eran todos chicos jóvenes que ya se conocían”, reveló en diálogo con el Pollo Vignolo. Vale recordar que Messi no jugó para la Selección Argentina hasta marzo de 2019 tras la eliminación en el Mundial de Rusia 2018.

Qué dijo Lionel Messi sobre ser entrenador en un futuro

Con casi 20 años de carrera como jugador y múltiples títulos conseguidos, a Lionel Messi le sobra experiencia como para estar al frente de un equipo como entrenador. Sin embargo, lo que importa en ese oficio no es el pasado sino la capacidad de transmitir.

“No voy a ser entrenador, pero Zidane decía eso y después fue técnico y campeón de Champions”, señaló la Pulga. A pesar de “no tenerlo claro al cien por ciento” el delantero remarcó que le interesan la “dirección deportiva, el armado de grupo y acompañar al técnico”.

Meses atrás había dicho que podría volver a Barcelona en otro rol que no fuera como jugador. Sin embargo, esto podría no ser así ya que se reflotó la posibilidad de su regreso para vestir la camiseta blaugrana.