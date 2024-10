Una investigación reveló que el cerebro almacena experiencias diarias en “capítulos”

¿Qué factores influyen en la manera en que el cerebro segmenta nuestras experiencias diarias en eventos memorables y significativos? Una investigación, liderada por científicos de la Universidad de Columbia, revela cómo el cerebro organiza las experiencias diarias en episodios significativos, lo que no solo facilita la memoria, sino que también resalta la importancia de la atención y el estado emocional en la segmentación de eventos.

Los investigadores analizaron dónde el cerebro creaba nuevos capítulos por medio de imágenes por resonancia magnética.

Qué plantea el estudio

El estudio llamado “Our Brains Divide the Day Into Chapters. New Psychology Research Offers Details on How” fue publicado en la revista Current Biology y el equipo de investigación estuvo a cargo por Christopher Baldassano, profesor asociado de Psicología, y Alexandra De Soare. Los investigadores querían analizar lo que le impulsaba al cerebro, establecer límites en torno a acontecimiento y registrándolos como un nuevo “capítulo” del día.

Para esto, desarrollaron un conjunto de 16 narraciones en audio de entre tres a cuatro minutos de duración. Cada una se ambientaba en uno de cuatro escenarios (un restaurante, un aeropuerto, una tienda de comestibles y una sala de conferencias) y abordaba una de cuatro situaciones sociales (una ruptura amorosa, una propuesta de matrimonio, un acuerdo comercial y un encuentro casual).

Qué resultados obtuvieron

Los investigadores hallaron que la manera en que el cerebro segmenta una experiencia en eventos individuales está influenciada por lo que le importa a la persona y en qué está enfocada. Por ejemplo, al escuchar una historia sobre una propuesta de matrimonio en un restaurante, la corteza prefrontal organiza la narrativa en torno a la propuesta y el eventual “sí”. Sin embargo, si se pide a los participantes que se concentren en los pedidos de cena de la pareja, en este caso, los platos adquieren relevancia y se convierten en capítulos significativos.

“Queríamos desafiar la teoría de que los cambios repentinos en la actividad cerebral cuando comenzamos un nuevo capítulo de nuestro día solo son causados por cambios repentinos en el mundo; que el cerebro en realidad no está ‘haciendo’ nada interesante cuando crea nuevos capítulos, solo está respondiendo pasivamente a un cambio en los estímulos sensoriales”, dijo Baldassano. “Nuestra investigación descubrió que ese no es el caso: el cerebro, de hecho, está organizando activamente nuestras experiencias de vida en fragmentos que son significativos para nosotros”.

Los investigadores utilizaron imágenes por resonancia magnética para observar la actividad cerebral y, en un grupo separado, pidieron a los participantes que presionaran un botón para señalar el inicio de nuevos capítulos en las historias. Descubrieron que el cerebro segmenta las narrativas según la perspectiva que se les indica. Por ejemplo, al escuchar sobre una ruptura amorosa en un aeropuerto, si se les pedía enfocarse en los detalles del entorno, podían identificar nuevos capítulos durante el control de seguridad o al llegar a la puerta de embarque. Los investigadores planean explorar cómo las expectativas influyen en la memoria a largo plazo.

“Rastrear los patrones de actividad en el cerebro a lo largo del tiempo es un gran desafío que requiere el uso de herramientas de análisis complejas”, afirmó el experto. “Usar historias significativas y modelos matemáticos para descubrir algo nuevo sobre la cognición es exactamente el tipo de investigación no convencional en mi laboratorio del que estoy más orgulloso y entusiasmado”.