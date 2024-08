¿Miedo para hablar en público?: los expertos de Harvard dan 10 consejos

Conozca a su audiencia. Su discurso se trata de ellos, no de usted: Antes de comenzar a redactar el discurso, es importante que conocer a quién va dirigido. Es recomendable aprender todo lo posible sobre los oyentes.

Use el humor, cuente historias y utilice un lenguaje efectivo: Los espectadores suelen apreciar los discursos con un toque personal, y una historia puede proporcionar ese elemento.

No leas a menos que sea necesario. Si el presentador mantiene el contacto visual con el público, podrá concentrarse en sí mismo y en el mensaje que está comunicando. “Un breve resumen puede servir para refrescar su memoria y mantenerlo concentrado en la tarea”, afirmó North.

Use su voz y sus manos de manera efectiva. Evite los gestos nerviosos: La comunicación no verbal transmite la mayor parte del mensaje. Una expresión adecuada no destaca por sí misma, sino que transmite las ideas del orador con claridad y sin distracciones.