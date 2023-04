Se terminó el mito: esta es la verdadera función de la parte azul de la goma de borrar

Entre los más populares útiles de la canasta escolar está la goma de borrar bicolor. Existe la creencia de que por tener dos colores, esta tiene una doble función: el rojo borraba las marcas de lápiz y el azul eliminaba la tinta de lapicera, pero realmente no funciona así.

¿Es cierto o un mito gracias al cual muchos rompimos varias hojas?

Si bien los creadores de la goma bicolor siempre aseguraron que la parte azul podía usarse para borrar todo tipo de pigmentos, incluyendo la tinta, lo cierto es que esa mitad nunca tuvo esa función.

Para qué sirve la parte azul de la goma: no, no es para borrar tinta

La parte azul de la goma está destinada a borrar el lápiz de papeles gruesos, rugosos y de mayor gramaje. Es decir, la función depende de la superficie y no del pigmento o elemento que se usa para escribir.

Otro de los aspectos que hacía creer que el mito era cierto es el dibujo en la parte azul que parece ser una lapicera, dando a entender que su función se relacionaba con ese útil. Sin embargo, es un estilógrafo o rapidógrafo, un instrumento de dibujo que funciona con tinta china o aceite.

La goma bicolor puede conseguirse entre 200 y alrededor de 1300 pesos. Foto: Tamina Shop

¿Cómo se borra lo escrito en lapicera?

Bueno, este es otro tema. Si bien la lapicera no es indeleble, lo cierto es que resulta un tanto difícil eliminar su rastro en lo escrito. A no ser que los agujeros no sean un problema.

Existen correctores líquidos, y en cinta, que permiten borrar la tinta, aunque se nota.

Otra es pensar bien lo que se escribe, ya que ahí quedará.