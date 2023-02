Vuelta a clases cada vez más cara: cuánto aumentó la canasta escolar en los últimos 12 meses

La vuelta a clases está cada vez más cerca y las familias empiezan a prepararse para llenar las mochilas con los útiles nuevos que compraron para el regreso al colegio, que será, dependiendo de cada jurisdicción, entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. Sin embargo, el dato llamativo es que tendrán que gastar un 137% más que el año pasado para comprar lo básico.

De acuerdo a lo que reveló la consultora Focus Market en un informe, teniendo en cuenta que hay productos de la canasta básica que estarán bajo el régimen Precios Justos, se hizo un promedio de cuánto sale una mochila con tiras, 21 útiles escolares y un guardapolvo, comparándolo con los mismos productos en febrero de 2022.

Venta de útiles escolares previo al inicio de las clases. Foto Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

“La inflación general promedio está disociada de lo que ha sucedido en el rubro librerías y artículos escolares a lo largo del año. Los combos escolares han aumentado a un ritmo superior al promedio de otros rubros de la economía. Incluso en muchos casos hubo inconvenientes para acceder a los dólares necesarios para importar productos terminados como sucede en el caso de lápices, mochilas y cartucheras”, señaló el director de la consultora, Damián Di Pace.

Por ejemplo, para comprar útiles escolares para la primaria donde hay un total de 21 productos, incluyendo una mochila básica, el precio final es de $10.422. De esta manera, hay un aumento del 135% respecto a los mismos ítems que se podían conseguir en 2022 por $4.470.

Si al valor de los útiles y la mochila, se le suma el valor de un guardapolvo unisex de primera marca (precio promedio $7.250), obtenemos una Canasta Escolar básica con un valor $17.692.-, un 137% más que en 2022 ($7.470.-).

Los guardapolvos de primera marca superan los $7.000 Foto: JOSE HERNANDEZ

“Para el caso de indumentaria y calzado, mientras el índice de precios cerró el año pasado en 120,8% de aumento promedio. En el caso de los productos específicos para el rubro escolar como guardapolvo o calzados tuvieron incrementos interanuales de hasta el 142%”, agregó el informe.

“En el rubro Mochilas y Cartucheras la situación es muy compleja. En el mercado local solo se fabrica el 10 % de la oferta. Han cerrado muchos talleres y los fabricantes no pueden sustituir lo importado. Respecto de los productos importados de estas categorías, las restricciones generaron que no haya suficiente oferta en el mercado. Al no haber producto los precios se disparan. Los aumentos en esta categoría han sido del promedio del 150 % interanual y en algunos casos en productos donde no se pudo hacer reposición llega al 200 % de aumento interanual”, completó Di Pace.

CUÁL ES EL PRECIO DE LO BÁSICO QUE SE NECESITA PARA EL INICIO DE CLASES

Cartuchera: $1.000

Lapicera borrable: $989

Pluma y dos cartuchos: $650

Lápiz negro HB: $60

Goma de borrar: $110

Cuaderno tapa forrado: $465

Cuaderno America Ray: $199

Carpeta: $420

Bloc de hojas: $345

Guardapolvo blanco: entre $1.990 y $2.990

Lápices de colores por 12 unidades: $330

Resaltador: $179

Voligoma: $205

Corrector: $175

Tijera: $250

Folios: $214

Hojas de colores por 25 unidades: $650

Temperas: $220

Pinceles: $513

Sergio Massa anunció la renovación del programa Precios Justos. Foto: FEDERICO IMAS

En total, son 316 productos que fueron incluidos en el listado que tendrá vigencia hasta el próximo 31 de marzo, cuando haya transcurrido cerca de un mes desde el inicio de las clases. Luego de eso, se espera que haya un aumento del 3,2% mensual hasta junio, lo que podría empujar la inflación.

Sin embargo, hay que tener en consideración que muchas familias suelen hacer compras importantes como varias lapiceras o blocs de hojas, como así también profesores tienen pedidos particulares que pueden encarecer los costos de este presupuesto. Para consultar el listado de Precios Cuidados se puede hacer click acá.