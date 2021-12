Hace varias semanas que Joaquín Nahuel, el niño que se hizo viral en Twitter por cocinar tortas, emociona a todos a través de sus distintos mensajes en redes sociales. Esta vez mostró la comida que llevaría para compartir con sus compañeros de colegio pero reveló una triste noticia.

“Me llevo todo esto y abajo hay más jeje .. esto es para compartir ! Ahora sí chauuuuuu”, escribió el pequeño de 10 años junto a una imagen en donde se veían varios paquetes de galletitas. Pero luego de eso reveló una desgarradora novedad.

Joaquín explicó que no tiene amigos en la escuela y que ninguno de sus compañeros le habla. “No tengo amigos, y mis compañeros no me hablan, ¡pero yo igual llevo!”, reveló el nene.

Joaquín Nahuel compartió un mensaje que conmovió a todos: “No se pongan mal”

“¡Pero no me importa! Mis tortas, mis hermanos y ustedes son mis amigos. No se pongan mal, no es tan malo. Tengo mis mejores amigos que son mis hermanos, y amigos de todo el mundo”, dijo ante la respuesta masiva de sus seguidores.

Joaquín contó que no le hablan desde que tuvo el accidente en el cual casi pierde la vida. Una seguidora indignada le preguntó por qué la maldad de sus compañeros: “¡No sé! Pero no importa, mis tortas, mis hermanos y ustedes son mis amigos”, respondió él con la amabilidad que lo caracteriza.

“Bueno, ahora si me voy. Entro a las 10. ¡Contesto cuando salga del cole! Chauuuuuuu. Que tengan un lindo día”, escribió antes de seguir con su día.

La agresión a Joaquín que hizo que intervenga Aníbal Fernández

El pasado 5 de diciembre la mamá de Joaquín Nahuel, un nene de diez años que sueña con ser pastelero y se hizo conocido en las redes sociales mostrando sus tortas y postres, anunció que iba a cerrar la cuenta de Twitter porque el pequeño fue víctima de insultos, críticas y comentarios despectivos tanto de sus productos como de su apariencia.

“El nene que hace tortas”, como se lo conoce en Twitter se convirtió rápidamente en uno de los usuarios más queridos en esa red social en la que ostenta la nada despreciable cifra de más de 230 mil seguidores.

Sin embargo, pese a los cientos de comentarios amorosos que recibe cada uno de sus posteos, también es víctima de haters, trolls o simplemente usuarios que consideran apropiador burlarse y maltratar a un niño.

“Ciber acoso a un menor. Como venimos presenciando, algunos personajes del mundillo que huele a rancio, se han dedicado a denostar al niño Joaquín Nahuel, quien como todo mal realizado, expresó su vocación de dedicarse a hacer tortas, o para ser más riguroso, a ser pastelero”, escribió Aníbal Fernández luego de que Joaquín contara lo ocurrido.

Ahora investigan el caso la Superintendencia de Investigaciones a través del área de lucha contra el Cibercrimen de la Policía Federal Argentina para que su División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia analice la situación.