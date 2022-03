Joaquín Nahuel es conocido popularmente como “el nene pastelero”. En los últimos meses, pegó un salto a la fama con una comunidad de casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Con tan solo 10 años, el joven conmueve a quien lo escucha. “Quiero ser pastelero profesional” asegura y camina firme en esa dirección.

Vive en la Provincia de Buenos Aires, en General Rodríguez y nos dijo que quiere darle un consejo a todos los chicos del país: “Tuve un accidente, hay muchos niños que son discapacitados, que tuvieron otro problema de salud: desde acá les digo que no se rindan. Sigan adelante, luchen, todo va a salir bien” afirma.

Entrevista exclusiva a Joaquín Nahuel Foto: Instagram

En comunicación con Vía País, Joaquín contó que se apasionó por la pastelería desde muy chico, mientras ayudaba a su abuela a hacer bizcochuelos para los cumpleaños y fiestas familiares. Desde ese momento, no pudo abandonar la cocina. “Siempre quiero mejorar y aprender más, así que hace cinco meses que empecé a hacer decoración en mis tortas”, dijo.

Tras ser consultado por sus redes sociales, afirma que las maneja junto a su papá ya que el es chico para leer todos los mensajes que le llegan. El mundo de las redes sociales puede ser difícil con tanto “cyber odio”. Sin embargo, la mayor cantidad de comentarios que recibe “el nene pastelero” lo llenan de cariño y fuerza para seguir.

Joaquin Nahuel con el plantel de boca Foto: Instagram

“Cuando tengo pedidos, respondo yo los mensajes” dice. “Son un montón en el último tiempo. Lo que más quieren que haga son las famosas chocotortas, aunque a mí la que más me gusta es la torta de durazno con crema, me sale muy rica y siempre la recomiendo”, confiesa Joaquín.

Al ser consultado sobre su encuentro con el plantel de Boca, el pequeño cocinero contestó: “Fue hermoso. Yo soy hincha desde chico y nunca había entrado a la cancha. Fue muy bueno poder conocerla por primera vez y hablar con los jugadores que me trataron muy bien”.

Joaquin Nahuel con Carlos Tevez Foto: Instagram

“Lo que más me gustó fue conocer a Tevez”, aclaró. “Él es mi ídolo. Me regaló su camiseta original y me compró una torta de las que yo soy fanático: una de crema de durazno. Parecía un sueño”, cuenta el niño.

-¿Conociste a otros famosos?

-Sí, Wanda Nara me pidió una torta para el cumpleaños de uno de sus hijos. Le hice una de dulce de leche, que como la de Carlitos también me dijo si podía decorarla con los colores de Boca. Y estuve con Damián Betular, un cocinero al que admiro mucho y lo veo en Masterchef siempre.

Finalmente, Wanda Nara y Joaquín Nahuel se conocieron Foto: web

“El 19 y 20 de mayo me invitaron a participar de la Exposición Cupcakes, Pastelería y Repostería como ayudante de Mirta Carabajal, que es Chef. La voy a asistir en todo lo que necesite. Tengo muchas expectativas porque la entrada es abierta para que toda la gente pueda pasar a visitarnos”, dijo Joaquín con entusiasmo.

El predio elegido para llevar a cabo las jornadas es el icónico Palais Rouge en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.