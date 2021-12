Joaquín Nahuel, el nene de 10 años que es pastelero, grabó un conmovedor mensaje para responder a quienes lo criticaron a través de las redes sociales.

“Quiero decirles que los perdono y que no quiero que se hable más del tema”, comenzó el video que publicó el pequeño pastelero en su cuenta de Twitter.

“Así como pasa en las redes sociales, me pasa en la vida real y no puedo estar denunciando a todo el mundo porque me dicen algo”, agregó.

Por último, Joaquín Nahuel recalcó su intención de perdonar a todas las personas que se burlaron de él y comentó: “Perdono a los que me criticaron y que los invito a que me vengan a conocer a mí”.

Joaquín se quemó el 25% de su cuerpo en un accidente doméstico.

En las últimas semanas, la historia de Joaquín no dejó de sonar. Su vida se conoció después de que el nene publicara las tortas que prepara para pagar una operación que necesita hacerse.

Es que Joaquín sufrió un accidente doméstico y se quemó el 25% del cuerpo. Debió permanecer internado en el Instituto del Quemado durante un mes y, a pesar de aquella trágica vivencia, hoy es un ejemplo de superación.