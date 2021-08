Esta mañana en la ciudad de Iguazú, bomberos voluntarios procedieron a sofocar dos incendios que se dieron en diferentes puntos de la ciudad, el primero ocurrió en una vivienda familiar en barrio Malvinas, alrededor de las 5 de la mañana, mientras que el segundo se dio en el Barrio Unidos a las 7 de la mañana.

El primer siniestro fue catalogado como principio de incendio, donde una vivienda de una familia de 6 integrantes comenzó a incendiarse, afortunadamente los residentes lograron evacuar a tiempo, mientras que los vecinos sofocaron las llamas que evitó que se propagara por toda la casa, aparentemente el origen del fuego fue en la cocina, en el extractor de humo.

Principio de incendio. El Independiente Iguazú

Los Bomberos realizaron la revisión final, ventilación y se declaró como principio de incendio, que fue sofocado en primera instancia por los propios vecinos.

No corrió con la misma suerte la vivienda incendiada en Barrio Unidos, la cual fue consumida en su totalidad, afortunadamente no hubo heridos, ya que los propietarios no se encontraban en el momento del siniestro, supuestamente no habitaban en el lugar.

La casa fue consumida completamente. El Independiente Iguazú

Este siniestro se dio en una vivienda de 4x3 aproximadamente, de la zona conocida como «La cruz de Guardiola» a la derecha, unos 500 metros aproximadamente.