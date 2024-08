¿Ya lo sabían? La alucinante predicción de un astrólogo sobre Boca en la Copa Sudamericana 2024

El jueves 22 de agosto, Boca Juniors jugó el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 y se enfrentó a Cruzeiro de Brasil. A pesar de que el equipo argentino tenía ventaja de 1-0 por la victoria de local, el partido fue cuesta arriba.

Boca quedó eliminado contra Cruzeiro (Foto: Prensa CABJ).

A los 12 segundos del inicio del partido, Luis Advíncula, el defensor de Boca, cometió una falta que le valió la expulsión, y el equipo argentino jugó todo el partido con uno menos. Rápidamente, el Cruzeiro aprovechó la ventaja, y convirtió el primer gol a los 9 minutos y el segundo a los 21 minutos.

Boca se afirmó sobre el final y se fue al descanso 2-1, gracias al gol de Milton Giménez. De esta manera, igualó la serie, lo que llevo que el partido se definiera por tanda de penales. El equipo brasilero ganó por 5-4, todos acertaron el penal, excepto Miguel Merentiel.

Merentiel erró su penal y Boca quedó afuera. Foto: Captura

Qué dijo Giorgio Armas, el astrólogo, antes del partido entre Boca y Cruzeiro

Giorgio Armas, un astrólogo que ganó popularidad gracias a sus aciertos con la Selección Argentina en Qatar 2022 y en la Copa América, y con Boca en la Copa Libertadores 2023, había expresado sus sensaciones en la previa del partido entre Boca y Cruzeiro en Brasil.

En una charla con Diario Olé, comentó, primero, su acierto desde el comienzo: “Había dicho que iba a haber una lesión en la serie. Estaba entre Merentiel y Cavani, se iba a lesionar un delantero… Se lesionó el jugador más importante que tiene Boca, el de los goles, pero tenemos buenos reemplazos por debut astrológico como Giménez”.

Lo cierto es que Boca se quedó sin Cavani, pero Giménez cometió el único gol de Boca en la vuelta. “El partido va a ser una locura, el primer tiempo va a ser horroroso, veo que el árbitro va a querer expulsar a un jugador. No hay que ser bolud**, porque Cruzeiro va a tener un beneficio, no hay que ser boludos y que nos expulsen. Si no nos expulsan, vamos a sufrir más de la cuenta”, explicó y finalmente, Advíncula fue expulsado al primer minuto del partido.

Giorgo Armas predijo el partido de Boca y Cruzeiro Foto: Gentileza

“Se cumplió la predicción, la lesión y la victoria de la ida. Ahora hay que cerrarse y no dejarnos expulsar un jugador. Los brasileños van a intentar descontrolarnos, hay que calmar a la gente nuestra en las tribunas, porque puede haber alguna cosa difícil. Veo a Boca sufriendo y clasificando de suerte, por obra y gracia del espíritu santo. Pero si no expulsan a ninguno en el primer tiempo”, había dicho Giorgio, y lo cierto es que Boca no pasó y le expulsaron a un jugador.

Frente a la camiseta que usó el equipo, expresó: “Jugamos con la amarilla, no controlamos la energía de la amarilla, que es muy buena. Como que nos da tanta energía que a veces la canalizamos para mal, hacemos pelotude***, como patadas voladoras y otras cosas. Eso preocupa un poco”.