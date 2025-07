Cuidá el celular y la billetera: los 5 signos del horóscopo chino que podrían sufrir un robo o extravío

El Horóscopo Chino no solo orienta sobre la personalidad, la salud o el amor. También puede dar alertas sobre momentos de vulnerabilidad. Esta semana, cinco signos en particular recibirán una advertencia clara: cuidá tus cosas. Las energías no juegan a favor, y una distracción podría salir cara.

En momentos como este, prestar atención al entorno, evitar zonas inseguras y tener una cuota extra de cautela pueden marcar la diferencia. El mensaje no es tener miedo, sino estar más conectados con la intuición.

Horóscopo chino.

Los signos más expuestos esta semana según el Horóscopo Chino

Los nacidos bajo el signo del Mono están entre los más expuestos. Creativos e impulsivos, esta semana podrían verse envueltos en situaciones inesperadas. La recomendación es simple: no dejes nada a la vista, ni en autos ni en mesas de bares. Y ojo con confiar en extraños.

Horóscopo Chino. Mono.

El Caballo, siempre en movimiento, suele ir apurado y a veces se olvida de los detalles. El consejo es frenar un poco, revisar bolsos, mochilas y bolsillos antes de moverse entre multitudes. La clave es la atención plena.

Horóscopo Chino. Caballo.

Aunque el Cerdo es prudente por naturaleza, esta semana podría bajar la guardia. Especialmente en lugares con mucha gente como transportes públicos, recitales o shoppings. Lo mejor será llevar lo indispensable y tener todo siempre a la vista.

Horóscopo Chino. Cerdo.

La Serpiente, observadora y analítica, podría verse sorprendida por pérdidas en ámbitos conocidos como el trabajo o en trayectos de rutina. El peligro está justamente en creer que todo está bajo control. Reforzá tus hábitos de cuidado.

Horóscopo Chino. Serpiente.

Por último, el Búfalo, generalmente ordenado y metódico, podría enfrentar una semana algo caótica. El zodíaco oriental sugiere revisar dos veces todo antes de salir de casa y no dejar objetos valiosos al alcance de otros.

Horóscopo Chino. Búfalo.

Más allá del signo, los astrólogos recuerdan que las energías colectivas también influyen. El calendario lunar atraviesa un período de inestabilidad, y eso puede afectar nuestra atención o claridad.