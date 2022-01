Macarena Fernández es una vecina de Guaymallén que por falta de dinero busca intercambiar su trabajo por donaciones o ropa para mantener a su familia. La mujer tiene cinco hijos y es la única responsable de los menores.

Durante la semana una mujer de Guaymallén publicó en el grupo de Facebook “Univev, la comunidad del barrio más grande de Mendoza” un llamado a la solidaridad. En la publicación pedía ayuda a comunidad para que le colaboren a llegar a fin de mes con cinco hijos.

La vecina tiene un trabajo, pero con eso no es suficiones para poder pagar todos los gastos que sus cinco hijos le llevan. En el posteo también indicó que de vez en cuando hace algunas “changas”, pero que no son suficientes para toda la familia.

Por su posteo parece que la mujer ya había pedido ayuda en el grupo de Facebook para poder llegar tranquila a fin de mes. ”Hola mi nombre es Macarena, perdón por volver a publicar, pero necesito. Soy mamá de cinco niños y me ofrezco para trabajar”.

Macarena no pretende un salario muy alto, ni siquiera pide que le den dinero. En su publicación aclara que “a cambio de mi trabajo pido leche, mercadería, ropa o lo que me sirva para ellos. Los hijos de la mujer tienen13, 7 y 2 años. Dos de sus pequeños tienen 11 años.

“La situación está muy difícil y lo poco que gano solo me alcanza para pagar el alquiler y los impuestos. No pido nada regalado solo que me den trabajo y poder llevar a mi hijo más pequeño de dos años. Ya no tengo con quien dejarlo”, añadió.

Para concluir su pedido indicó “he podido hacer algunas changas, pero ya no las tengo. Les agradecería muchísimo si me dan un espacio para trabajar. Soy de Villa Nueva Guaymallén. Desde ya muchas gracias y bendiciones. Pueden llamarme al 2615434849”.

Mendocinos solidarios

Dos jóvenes mendocinos, Guadalupe Salinas y Lucas Giachini comenzaron una colecta de ropa y mercadería para ayuda a Macarena y a su familia. La iniciativa comenzó por historias de Instagram y cuentan con la autorización de la mujer de la publicación.

Esta historia publicaron los jóvenes solidarios en sus redes sociales. Foto: Instagram

“Hola! Con el permiso de Macarena (la chica de la historia anterior quien se encuentra en una situación complicada) estamos realizando una colecta de ropa, mercadería, alimentos y cualquier cosa que le pueda servir a ella y a sus hijos/as”.

Los jóvenes muy comprometidos con la causa indicaron “si te interesa ayudar no tenemos problema en acercarnos a tu casa a buscar tu colaboración, la cual sería de gran ayuda. Nuestra idea es juntar lo que más pueda en estos días y llevárselo”.

Por otro lado, indicaron que en el caso que no se pueda colaborar con ropa o mercadería es de ayuda compartir la historia. “Difundir por favor. Muchas gracias”.