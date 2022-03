Marcos Estebenez, es bailarín y tiktoker, aunque también tiene una imprenta con su hermano. El joven de 36 años es oriundo de Guaymallén y hace videos por diferentes puntos de la provincia mostrando al mundo los diferentes atractivos turísticos, pero de una forma diferente.

El tiktoker no se considera como una persona que siga modas o trending sino que se va guiando por el contenido que el consume y le causa un poco de cringe, un poco de ternura o un poco de humor. “La idea es hacer una parodia de algo que existe, así que bueno empecé a ir al supermercado diciendo los precios en los supermercados de EEUU, cuando estoy acá en el Atomo y la gente se copó”, cuanta Marcos.

El guaymallino se dio cuenta que al argentino le llama mucho la atención todos los personajes que no son lo que muestran. Entonces decidió tomar ese lado de humor y hacer videos mostrando a un argentino en barrios típicos de Estados Unidos, pero desde el Unimev.

“Me aparecía en Tik Tok un montón de personas que querían demostrar cosas que no son, entonces yo empecé a hacer como una especie de ese personaje del que quiere mostrar algo que no es. Es mentira, estás acá, hay acequias. Esa fue mi inspiración, en forma de parodia no a modo de burla porque está claro que es apropósito”, aclara el bailarín.

‘El paseo por el Downtown en New York’ es uno de los videos que más reproducciones tiene con una cifra de 124.000. En este video, uno de los preferidos de Marcos, muestra lugares como el ACA, locales de centro, un popular bar mendocino y hasta un puesto de flores en la calle. La parodia es hacer que está en Nueva York y mostrar lugares como lo hacen muchos influencers.

Para ver el video: www.tiktok.com/@marcosestebenez/video/7063542299032063238?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es

Un poco de la vida del tiktoker

Marcos conoce diferentes lugares del mundo como Las Vegas o New York por la danza, el comenzó tomando clases a los 20 años y luego a los 27 empezó a dar clases donde él mismo aprendía. Tuvo varios cursos en el exterior y en Buenos Aires.

Su contenido antes de realizar este personaje viajero, eran más que todo videos bailando o tipo haciendo playback. Pero el joven admite que no tiene un hilo con los videos y a subiendo lo que más le gusta.

El perfil de Marcos en Tik Tok Foto: Tik Tok

Con sus videos de baile había logrado 13 mil seguidores, luego, con los videos de humor escaló a los 30 mil seguidores y actualmente tiene 47,3K. Marcos admite que trata de leer todos los comentarios de sus videos e incluso habla con seguidores por chat de distintos temas.

Por último, el artista admite: “lo que más disfruto es recordar cómo te mira la gente cuando vas por la calle grabando un video y como en el producto final no se ve esa tensión de que la gente te está mirando”.