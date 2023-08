Enseñaron cómo entrar con comida al cine y su ingenioso método dejó con la boca abierta a TikTok

La mayoría en algún momento lo ha hecho. Vas al cine y pensás en comer en la sala, pero la idea de agarrar pochoclos o nachos, las típicas ofertas alimenticias de estos establecimientos, no son lo que buscás. Entonces aparece la respuesta: llevar comida comprada afuera, o preparada por uno mismo, ahorrando en el proceso y haciendo la tuya.

Quienes “colan” comida al cine, una práctica que tiene algo de prohibido y secreto, ya que las salas en muchas ocasiones no lo permiten, suelen llevar pequeñas cosas, normalmente ocultas en una mochila. Pero como siempre lo demuestran las redes sociales, el ingenio a la hora de hacer estas “trampas” no conoce límite, tal como lo prueba un nuevo video que se ha convertido en viral.

El video viral del tupper de comida en el cine

Como muchos otros antes que ellos, unos amigos decidieron ir al cine y, motivados por el hambre, pensaron en entrar con comida externa a la sala. Lo curioso fue la forma en la que lo hicieron, de la mano de una técnica que tiene mucho de ingenio y no tardó en ser comentada en internet.

Es que el grupo logró entrar con hamburguesas y papas fritas sin ser detectados, momento que fue registrado en video. En las imágenes, compartidas por la cuenta de TikTok @gimenaescuderok, podemos ver la maniobra que emplearon para llevar las hamburguesas.

Primero, compraron un balde de pochoclos, al cual posteriormente quitaron su contenido. Posteriormente, colocaron las cajas de hamburguesas y papas fritas dentro del contenedor vacío. Pero, para poder entrarlo a la función sin ser detectados, idearon un ingenioso plan: cubrirlo nuevamente con algunos pochoclos, de manera que nadie sospeche de ellos.

De esta manera, lograron burlar el chequeo de los empleados del establecimiento al entrar con lo que parecía otro balde de pochoclos como cualquier otro. Y, ahora sí dentro de la sala, procedieron a disfrutar de las hamburguesas durante la película.

Rápidamente la publicación se hizo eco en redes sociales, sumando cientos de “me gusta” y reproducciones. Además, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, con docenas de ellos señalando el ingenio de los amigos, y otros tantos criticando su accionar.

“La idea de entrar comida al cine es no comprar los pochoclos”, “Trabajo en el cine y no tenemos derecho a revisarte el bolso o mochila, podés entrarlos tranquilamente mientras no se vea”, “Con una mochila bastaba”, son algunos de los comentarios que recibieron.